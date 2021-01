Inzidenzwerte in Bayern, Thüringen und Sachsen (Ubeyde Cimen)

Die Bundesländer Sachsen und Thüringen bleiben Negativ-Spitzenreiter in der Corona-Pandemie. Das Robert Koch-Instituts (RKI) zählte am Sonntag in Sachsen 357,6 Neuinfektionen, in Thüringen 314 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die 17 am stärksten betroffenen Landkreise liegen in diesen beiden Bundesländern. Bundesweit die höchsten Neuinfektionen weist der Landkreis Bautzen mit 545,1 Fällen aus. Zwischenzeitlich lagen die Zahlen deutlich höher. Der sächsische Vogtlandkreis verzeichnete Ende Dezember einen Inzidenzwert von über 800. Zum Vergleich: Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen befinden sich am Ende der Bundesländer-Tabelle mit Inzidenzwerten um die 100 Neuinfektionen, der bundesweite Durchschnitt liegt bei 162,2.

Doch warum klettern die Infektionszahlen im Südosten Deutschlands trotz eines vergleichsweise harten Lockdowns, der schon bis zum 7. Februar verlängert wurde, und konsequenter Maßnahmen seit Ende Oktober exorbitant in die Höhe? Die erste Welle im März und April hatten beide Bundesländer weitgehend unauffällig überstanden. Damals tobte die Pandemie, bedingt durch das Infektionsgeschehen in den österreichischen Skiorten, eher in den wintersportaffinen südlichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Auch die Hansestadt Hamburg war wegen der Winterferien im Frühjahr überdurchschnittlich stark betroffen.

1. Grund: demografische Strukturen

Der erste Erklärungsversuch ist demografischer Natur: „Sachsen gehören zu den Bundesländern mit einer relativ alten Bevölkerung. Und vor allem ältere Menschen stecken sich mit dem Corona-Virus an“, berichtete Markus Scholz, Epidemiologe an der Uniklinik Leipzig, dem Mitteldeutschen Rundfunk. Wenn das Alter aber der entscheidende Faktor wäre, dann müssten Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ähnlich hohe Zahlen wie Sachsen und Thüringen aufweisen. Tun sie aber nicht.

Auch im Westen zieht diese Erklärung kaum. Während das Saarland, das Bundesland im Westen mit der durchschnittlich ältesten Bevölkerung, eher unauffällige Zahlen aufweist, liegt Schleswig-Holstein mit dem zweithöchsten Durchschnittsalter der West-Länder sogar am unteren Ende.

2. Grund: enger Zusammenhalt

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) führt dagegen den engen Zusammenhalt im Land als Grund an: „Diese enge freundschaftliche Bande, diese engen Familienfeiern, vielleicht auch im Dorf, dass man sich trifft, die führen dazu, dass man in diesen Kreisen sehr leichtsinnig wird.“

Spielten im Frühjahr nach Behördenangaben größere Familienfeiern für die rasche Ausbreitung des Virus im Kreis Greiz in Thüringen eine wesentliche Rolle, breitet sich das Virus im sächsischen Vogtlandkreis laut Landrat Rolf Keil (CDU) vor allem in Pflegeheimen aus. Aber auch Bürger, die sich nicht an die Corona-Vorschriften hielten, hätten Anteil an der aktuellen Situation. Erst unlängst haben Unbekannte das neue Impfzentrum des Landkreises und Wegweiser dorthin mit Farbe besprüht und so das Wort „Gift“ hinterlassen.

3. Grund: Populismus und Extremismus

Die These, dass Populismus und Extremismus die Bekämpfung der Pandemie gefährden, wird auch von einigen Wissenschaftlern geteilt. Der Soziologe Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IZD) in Jena, macht einen Zusammenhang zwischen Corona-Lage und AfD-Wahlerfolgen aus. „Besonders stark ist er in Sachsen“, erklärte der Soziologe dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Eine Erklärung liefert Quent aber nicht: „Diese Berechnungen sind nicht in der Lage, die Ursache des Zusammenhangs aufzuklären“, schreibt er auf Twitter: „Korrelationen sind keine Kausalitäten.“ Ein Zusammenhang zwischen hohen AfD-Wahlergebnissen und hohen Infektionszahlen müsste sich demnach auch anderswo beobachten lassen. Das ist aber bis auf wenige Ausnahmen –zum Beispiel im ostbayerischen Landkreis Regen (Bayerischer Wald) – nicht der Fall.

Die Rechnung: viele Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker und AfD-Wähler gleich viele Infektionen, ist daher dem Bautzener Pfarrer Christian Tiede zu einfach. „Dafür will ich erst einmal eine empirische Forschung“, sagte er dem Berliner „Tagesspiegel“.

Auffällig ist dennoch, dass die ländlichen Landkreise Bautzen, Görlitz, der Erzgebirgskreis und der Landkreis Meißen, in denen die AfD bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark abschnitt, jetzt auch überdurchschnittlich stark betroffen sind. In Sachsen sind es eher nicht die Städte, die Sorge bereiten. Dresden, Leipzig und Chemnitz liegen deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

4. Grund: Nähe zu Tschechien

Ein weiterer Grund für den Hotspot in Deutschlands Südosten könnte die Nähe zu Tschechien sein. Im Oktober waren im Nachbarland die Infektionszahlen sprunghaft gestiegen. Nur noch lebensnotwendige Geschäfte blieben geöffnet – und die mehr als 450 Kilometer lange Grenze zu Sachsen. Immer noch hat Tschechien mit 814,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen einen der höchsten Inzidenzwerte in Europa. Trotzdem haben am Sonntag Tausende Tschechen gegen die bis zum 22. Januar geltenden Corona-Maßnahmen demonstriert.

Zwar gelten für Einreisende aus dem Nachbarland inzwischen strikte Auflagen. Wer sich dort aufgehalten hat, muss sich in der Regel für zehn Tage in Quarantäne begeben. Für Berufspendler galten bislang jedoch Ausnahmen. Wer in einem Risikogebiet wohnt und sich für seine Berufsausübung zwingend auf die deutsche Seite begeben muss, ist von der Isolationspflicht befreit, muss aber ab Montag zweimal pro Woche einen negativen Test vorlegen.

Die sächsische Wirtschaft ist in großem Maße abhängig von den Arbeitskräften aus Osteuropa. In Sachsen wären bis zu 20.000 Grenzpendler betroffen, erklärt Christoph Neuberg, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, der Zeitung „Die Welt“. Nicht nur die Industrie wäre von härteren Maßnahmen für Pendler betroffen, sondern auch der Gesundheitssektor samt der dringend benötigten Fachkräfte, etwa in der Pflege und in Krankenhäusern. In Sachsen arbeiten laut Ärztekammer allein 400 tschechische Ärzte. Und auch entlang der bayerisch-tschechischen Grenze ist die Situation nicht grundlegend anders. So stammt zum Beispiel in einer Kurklinik im bayerischen Zwiesel die Hälfte des medizinischen Personals aus dem nahen Tschechien.

Angesichts der hoher Zahlen sieht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), vor dessen Tür am Sonntagmorgen mehrere Coronaleugner demonstriert haben, schwarz: „Vor uns liegen jetzt dunkle Monate. Das ist der Unterschied zum vergangenen Jahr – da kam nach der ersten Welle direkt der Sommer und hat viele Probleme beseitigt. Darauf können wir jetzt nicht hoffen.“

Zur Sache

Am 6. November hatte die Corona-Pandemie in der Stadt Bremen bislang ihren Höhepunkt: Auf 255 war die Sieben-Tage-Inzidenz an diesem Datum laut Robert Koch-Institut geklettert. Seitdem sind die Zahlen auf aktuell 91,8 Infektionen je 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen gefallen. Doch auch in Bremen mag man diesen Werten noch nicht recht trauen. Die gesunkene Zahl der Tests und verspätete Meldungen wegen der Weihnachtsfeiertage, Silvester, Neujahr und dem direkt anschließenden Wochenende lassen die Zahlen möglicherweise niedriger erscheinen, als sie es sind. Am 23. Dezember lag der Wert noch bei fast 140, um dann bis zum 7. Januar relativ schnell auf 73 zu sinken. Seitdem gibt es wieder einen leichten Anstieg.

„Die Schwierigkeit, die aktuellen Zahlen zu interpretieren, gilt natürlich für alle Bundesländer“, sagt Hajo Zeeb, Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Bremer Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Allerdings wirke sich das nicht einheitlich aus. „Wir haben hier genau zwei Gesundheitsämter. In Flächenländern sind das deutlich mehr, dazu Testeinrichtungen und Labore, die alle ihre eigenen Routinen über die Feiertage hatten.“ Zeeb denkt darum, die Bremer Zahlen werden sich schneller als anderswo auf verlässliche Werte einpendeln, oder haben das bereits getan. „Einen möglichen Anstieg nach Weihnachten sollten wir nun schon erlebt haben oder sind gerade noch drin.“

Der im Vergleich aller Bundesländer inzwischen bundesweite niedrigste Wert von Bremen ist demnach kein statistischer Effekt. „Diesen Spitzenwert werden wir in der gegenwärtigen Phase auch nicht wieder erreichen, sofern die Maßnahmen von der Bevölkerung und allen Beteiligten berücksichtigt werden“, meint Zeeb. Alles in allem sieht der Epidemiologe aber keinen Grund zur Entwarnung. „Auch die Bremer Zahlen sind deutlich zu hoch.“

Insgesamt scheint der Nordwesten vom geografischen Abstand zu den Hotspots der Republik zu profitieren. Mit den Städten Emden und Wilhelmshaven sowie den Stadtkreisen Friesland, Wolfenbüttel und Uelzen liegen fünf der acht Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern in Niedersachsen, die Landkreise Verden (59,8), Osterholz (65), Northeim (59,5) und Lüneburg (70,1) liegen immerhin noch in den Top 20.