Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat vergeben. (Britta Pedersen / dpa)

Das Pendel schlägt zurück. Nicht soweit, wie es sich die Demokraten gewünscht hatten, aber immerhin holten sie bei den Zwischenwahlen zum Kongress eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Damit können sie Donald Trump jetzt richtig auf die Finger schauen. Frauen und Junge, aber auch Minderheiten gingen in Rekordzahl wählen und halfen den Demokraten in Wahlbezirke vorzustoßen, die lange eine Bastion der Konservativen waren.

Trumps Koalition steht

Umgekehrt hat Donald Trump bei den Senats-Rennen beweisen, dass seine Koalition aus männlichen, ländlichen und religiösen Wählern von 2016 steht. Und er sie mit einer toxischen Mischung aus weißem Nationalismus, Rassismus und Protektionismus mobilisieren kann. Den Zuwachs der republikanischen Mehrheit im Senat darf er als Bestätigung seiner Strategie und Ermutigung für seine Wiederwahlkampagne verstehen. Letztlich helfen Trump die zusätzlichen Sitze im Senat aber weniger, als ihm der Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus schadet.

Mehr zum Thema US-Zwischenwahlen Republikaner behalten Senat, verlieren Repräsentantenhaus Donald Trump hat die Kongresswahlen in den USA überstanden - mit moderaten Verlusten. Den wichtigen ... mehr »

Unterm Strich bleibt die Wahlnacht ein Gewinn für die Demokraten. Sie verändert die Machtdynamik in Washington fundamental. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Republikaner im Kongress bloß abnickten, was aus dem Weißen Haus kommt. Die Demokraten können praktisch jedes Gesetz des Präsidenten stoppen und ihn beim Haushalt zu Kompromissen zwingen. Hier aber lauert auch eine Gefahr. Die Demokraten dürfen ihre Hand nicht überspielen. Zum Beispiel durch ein Amtsenthebungsverfahren, das mangels Zweidrittelmehrheit im Senat im Nirgendwo endet.