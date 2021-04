Khalil Ferebee, Sohn des von der Polizei erschossenen Afroamerikaners Andrew Brown, spricht vor dem Gebäude der Pasquotank County Public Safety. (Travis Long/dpa)

Die Videos der städtischen Kameras wecken Assoziationen mit einer Großwildjagd oder Milizionären in einer Bananenrepublik. Sie zeigen wie ein Pick-Up-Truck mit bewaffneten Männern auf der Ladefläche in eine ruhige Straße des 18.000 Seelen-Städtchens an der Küste North Carolinas einbiegt. Die ganz in schwarz gekleideten Beamten springen von dem Fahrzeug. Sie schreien. „Hände hoch“.



Was dann passiert, ist auf diesen Aufnahmen nicht zu sehen. Aufschluss darüber erwarten die Anwälte der Familie Browns von den vollständigen Videos der Körperkameras der sieben an dem Einsatz beteiligten Polizisten. Trotz massiven Drängens konnten sie bisher nur 20 Sekunden sehen.

„Das war gesetzloses Töten, eine Hinrichtung“, sagt Bürgerrechtsanwalt Wayne Kendall zu dem Vorgehen der Polizei. Die begann laut der Anwälte Browns bereits vier Sekunden nach Ankunft vor der Einfahrt des Privathauses zu schießen. Erst danach habe das Opfer versucht, mit seinem Auto davonzufahren. „Er versuchte zu fliehen, weil er Angst um sein Leben hatte,“ interpretiert Kendall die Aufnahmen.



Seine Kollegin Chantel Cherry-Lassite machte drei Seiten Notizen über die wenigen Sekunden der Mitschnitte einer Kamera, die sie zusammen mit Angehörigen der Familie und anderen Bürgerrechtsanwälten sehen konnte. Auch sie spricht von einer Hinrichtung. „Andrew hatte die Hände am Lenkrad. Er hat nach nichts gegriffen. Er hat nichts angefasst. Er hat nichts um sich geworfen. Er hatte seine Hände fest am Lenkrad. Sie rannten schießend auf sein Fahrzeug zu.“

Sheriff Tommy Wooten von Pasquotank County lehnte es bisher ab, das gesamte Material der Körperkameras seiner Beamten zugänglich zu machen. „Die Körperkameras wackeln und sind manchmal schwer zu interpretieren“, erklärte Wooten, der die Freigabe von einer richterlichen Entscheidung abhängig macht. „Dieser tragische Vorfall war schnell vorbei. Er dauerte weniger als 30 Sekunden.“



Die Ergebnisse einer privaten Autopsie zeigen, dass der 42-jährige Schwarze auf der versuchten Flucht in seinem Auto von vier Kugeln im Arm und einer im Hinterkopf getroffen worden war. „Das ist nicht richtig“, klagt Andrews Sohn Khalil Ferebee, der sich durch den Bericht bestätigt sieht. „Warum mussten sie ihn töten?“



Die Frage stellen nicht nur die Familie Browns und seine Anwälte. Antwort darauf verlangen auch die aufgebrachten Einwohner der Kleinstadt, die trotz einer Ausgangssperre sieben Nächte in Folge demonstrieren. Wie nach dem Tod des Schwarzen George Floyd, dessen Mörder, der weiße Polizist Derek Chauvin einen Tag vor den tödlichen Schüssen auf Brown für schuldig befunden war, rief die Menge: „Nennt seinen Namen“.

„Wir werden die Lücken in dieser Geschichte füllen und die für den Tod von Andrew Brown verantwortlichen Beamten zur Rechenschaft ziehen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Bürgerrechts-Anwälte, die eine Freigabe der Videos erwarten. Als positives Zeichen werteten sie die Einschaltung der Bundespolizei und die Einsetzung eines Sonderermittlers durch den demokratischen Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper.



Die Razzia basierte auf einem richterlichen Durchsuchungsbefehl wegen „dem illegalen Verkauf kontrollierter Substanzen, durch Andrew Brown, der in der Perry Street lebt.“ Dieser habe im vergangenen Jahr Drogen aus seinem Haus heraus sowie in Motels und Hotels verkauft. Dabei soll es sich um Crack-Kokain gehandelt haben. Die sieben an dem Einsatz beteiligten Polizisten sind vom Dienst suspendiert worden.



Was die tödlichen Schüsse auf den unbewaffneten Schwarzen rechtfertigte, bleibt eine offene Frage. Browns Tante, Betty Banks, sagt, ihre Familie sei von den Behörden darüber informiert worden, das weder im Haus noch im Auto des Getöteten Drogen oder Waffen gefunden worden seien.