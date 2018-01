Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat in der Bundes-SPD ein gewichtiges Wort mitzureden. Das tat er auch auf dem Sonderparteitag am Sonntag in Bonn. Vehement warb er für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen. Doch dann gab ein Bild Rätsel auf: Es zeigt die SPD-Spitze bei der Abstimmung. Alle halten sie ihre Stimmkarte in die Höhe, nur Weil nicht. Der Grund: Er war nicht stimmberechtigt, denn er sitzt als beratendes und nicht als gewähltes Mitglied im Parteivorstand und im Präsidium. Im Gegensatz zu Bremens Bürgermeister Carsten Sieling, der durfte abstimmen. Und auch Weils Innenminister Boris Pistorius, ebenfalls gewähltes Vorstandsmitglied. Alles streng nach Satzung, wie es sein muss.