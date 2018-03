Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin, wieder in einer Groko - das dürfte nicht das favorisierte Szenario von US-Präsident Donald Trump sein. (dpa)

USA: Ende der Unsicherheit

Offizielle Reaktionen zu der Einigung von Union und Sozialdemokraten auf eine Weiterführung der Großen Koalition blieben in den Vereinigten Staaten zunächst aus. Das hat nicht nur mit der schwierigen Beziehung zwischen US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel zu tun. Es entspricht auch nicht den Gepflogenheiten der Diplomatie zu gratulieren, bevor die letzte Hürde genommen ist.

Dennoch darf davon ausgegangen werden, dass Trump sich im tiefsten Inneren wünscht, die SPD-Mitglieder erteilten der Koalition eine Absage. Der Präsident hat weder Interesse an einem starken Europa noch an einer erfahrenen Bundeskanzlerin, die international zu einer Symbolfigur westlicher Werte geworden ist.

US-Präsident Donald Trump dürfte wenig Interesse an einer stabilen Groko haben. (dpa)

Die amerikanischen Medien berichteten am Rande über die Einigung. Die „Washington Post“ merkte an, dass es Monate nach der Wahl und nach „grausamen Marathon-Verhandlungen durch die Nacht“ endlich zu einer Einigung gekommen sei. Der zähe Prozess habe „Angela Merkel ausgerechnet zu einer Zeit geschwächt, da Europa einen starken Führer sucht“. Das angesehene Magazin „The Atlantic“ merkte an, die neue Regierung gleiche „im Kern dem, was sie in den vergangenen acht Jahren war“. Nach Monaten der Unsicherheit stünden die Deutschen da, wo sie vorher waren.

Wie auch andere registriert der Medienriese Bloomberg die Gewichte-Verschiebung innerhalb er Koalition, die der SPD nun das einflussreiche Finanzministerium eingetragen habe. „Hat ihre Partei zu heftig gezahlt?“, fragt das Magazin in Richtung Union. Ungeachtet dessen seien Einschätzungen übertrieben, dass Merkels Niedergang bevorstehe, so Bloomberg. Sie habe wichtige Ministerin den Sozialdemokraten überlassen, aber sie sei erfahren genug zu wissen, was sie nicht weggeben dürfe.

Ein wenig irritiert sind die amerikanischen Beobachter über die erneute Abstimmung der Basis der Sozialdemokraten. Wie diese ausfalle, so der breite Tenor der amerikanischen Medien, sei angesichts des knappen Abstimmungsausgangs beim Parteitag völlig offen.

Frankreich: Aufatmen in Paris

Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist die Einigung von Union und SPD ein wichtiges Zeichen für Europa. (dpa)

Als die Nachricht über die Koalitionsvereinbarung bekannt wurde, war Emmanuel Macron zwar gerade innenpolitisch beschäftigt mit einem heiklen Besuch auf Korsika, um mit den dort regierenden Nationalisten zu verhandeln. Dennoch dürfte Frankreichs Präsident erleichtert aufatmen. Eine Regierung mit Beteiligung der SPD ist für ihn eine gute Nachricht, stehen die Sozialdemokraten seinen Ideen für eine Vertiefung der EU und der Eurozone doch aufgeschlossener gegenüber, als dies bei einer Regierung mit FDP-Beteiligung der Fall gewesen wäre. Und da er für deren Umsetzung Deutschland an seiner Seite braucht, setzte er bewusst auf den Schulterschluss mit Kanzlerin Angela Merkel.

Auch die Aussicht, bald wieder einen komplett handlungs- und beschlussfähigen deutschen Partner zu haben, ist positiv für Paris. Nur zwei Tage nach der Bundestagswahl hatte Macron in einer programmatischen Europa-Rede an der Sorbonne-Universität seine Reformideen dargelegt – und angesichts der seither zähen Koalitionsverhandlungen auf eine Antwort gewartet. Offiziell wurden zwar keine ungeduldigen Töne laut, hinter den Kulissen aber doch bisweilen Unverständnis über die lahmenden Verhandlungsfortschritte in Deutschland geäußert. Frankreichs Präsident selbst erklärte im Januar nach den ersten erfolgreichen Sondierungsgesprächen zwischen CDU/CSU und SPD lediglich, er sei „glücklich und zufrieden, dass Angela Merkel in Richtung einer Regierungskoalition gehen kann, die nützlich sein wird und die von Europa und Frankreich erwartet wird“.

Sollte es nun also dazu kommen, „zeigt das ein erneutes Mal, dass der Präsident unverschämtes Glück hat“, analysiert der Europa-Experte und Brüssel-Korrespondent der Zeitung „Libération“, Jean Quatremer: „Viele Kommentatoren spotteten über seine Anmaßung, die Agenda von Berlin beeinflussen zu wollen, indem er seine Europa-Rede an der Sorbonne am 26. September hielt. Aber genau das ist eingetreten.“ Vor allem in den Verhandlungen mit der SPD und ihrem Vorsitzenden Martin Schulz als früherem Präsidenten des europäischen Parlamentes sei das Europa-Thema zentral geworden, so wie es das auch für Macron im Wahlkampf war.

Allerdings widmete die französische Presse, die in den vergangenen Wochen bereits gerätselt hatte, ob der Stern Merkels nun sinke und mit Erstaunen die Blockadesituation beim Nachbarn beobachtete, dem Durchbruch rechts des Rheins wenig Aufmerksamkeit: Das Schneechaos in Nordfrankreich bestimmte alle Schlagzeilen.

Italien: "Wichtige Einigung"

Eine wichtige Einigung: Das ist die Haltung von Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni. (dpa)

Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat die Einigung zwischen CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag als „wichtig“ gewürdigt. Er wünsche sich, dass die anstehenden Wahlen in seinem Heimatland ein ähnlich „an Stabilität orientiertes Ergebnis“ brächten, sagte Gentiloni am Mittwoch in Berlin. Später am Tag sollte Gentiloni Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Aber aufgrund der zähen Koalitionsrunde musste die Zusammenkunft um Stunden verschoben werden– ein sehr seltener Fall. Deutschland und Italien pflegen traditionell ein gutes Verhältnis, insbesondere auf der Ebene der Europäischen Union. Selbst die nicht immer einfache Zusammenarbeit mit den Regierungen von Silvio Berlusconi hat daran nichts geändert.

Türkei: Hoffen auf Annäherung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hofft, mit der neuen Bundesregierung ein neues Kapitel in den deutsch-türkischen Beziehungen aufschlagen zu können. (dpa)

Die Türkei erhofft sich von der geplanten Großen Koalition eine Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen. Ankara hoffe, dass die Annäherung zwischen beiden Ländern weitergehe, sagte der Sprecher von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, am Mittwoch. „Wir erwarten, dass die Koalition, die neu gebildet wird, einen Beitrag dazu leistet“, sagte er. Alles in allem hoffe die Türkei, dass eine „neue Seite in den deutsch-türkischen Beziehungen“ aufgeschlagen werde. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind unter anderem wegen der Inhaftierung von sechs deutschen Staatsbürgern angespannt, deren Freilassung die Bundesregierung fordert. Zuletzt hatte sich die türkische Regierung wieder um eine Annäherung bemüht. (dpa)