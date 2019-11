Für viele Menschen immer noch ein ganz besonderer Event: der Kinobesuch. (Roland Weihrauch/DPA)

Neulich im Multiplex-Kino: pünktlicher Start eines neuen Horrorstreifens zu Halloween. Der Kinosaal ist voll bis auf den letzten Platz. Nebenan läuft „Joker“. Leere Plätze? Wenige.

Das Cinemaxx am Hauptbahnhof hat gerade erst umfangreich renoviert, das Cinestar im Kristallpalast öffnet nach seiner Zwangspause wegen eines Brandes nun erneut seine Tore. Zeitgleich feiert das Cinema Ostertor seinen 50. Geburtstag. Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, ehrte das Kino Ende Oktober bei der Verleihung der Kinoprogrammpreise. Auch zwei der drei Bremer Filmkunsttheater wurden dabei für ihr gutes Programm ausgezeichnet und das Bremer Kommunalkino City 46 erhielt jüngst einen Preis als „Kino, das verbindet“. So sieht sie also aus, die Kinokrise?

Wie auch dem Buch wird dem Kino seit Jahren ein baldiger Tod vorausgesagt. Erst war es der Fernseher, der für Panik sorgte, dann folgten der VHS-Player, die DVD, die Blu-Ray und schließlich Streaming-Plattformen wie Netflix. Das Kino aber existiert immer noch – genauso aber auch die ständig umher wabernde Angst vor seinem Ende. Steckt die Branche wirklich in einer bedrohlichen Dauerkrise?

Die Antwort vorweg: Das Fernsehen hat die Kinos nicht verdrängt, die Streaming-Dienste werden es auch nicht tun. Denn warum sollte gerade das Kino der fortschreitenden Technologie zum Opfer fallen? Trotz E-Books gibt es immer noch Bücher, trotz Konsolen boomt der Brettspielmarkt. Genauso hat auch das wachsende Angebot für Zuhause die Menschen noch nie davon abgehalten, rauszugehen: Trotz Lieferdiensten gibt es noch immer Restaurants, trotz Getränkemärkten gibt es Kneipen, trotz Langnese gibt es Eisdielen. Es geht bei Events wie einem Kinobesuch immer auch um das Gemeinschaftsgefühl, um das Erlebnis. Kein Fernseher schafft es, den Zuschauer so einzunehmen wie eine meterhohe Kinoleinwand und lauter Sound von allen Seiten. Auf keiner Couch der Welt kann man Regisseure und Schauspieler treffen und ihnen Fragen stellen, so wie es die Bremer Programmkinos und das Kommunalkino regelmäßig anbieten.

Zugegeben, ein gutes Kinojahr war 2018 nicht gerade: Durchschnittlich 1,27 Mal ging jeder Deutsche laut Statista ins Kino. 2002 waren es noch rund zwei jährliche Besuche. Und auch nach Erhebungen der Filmförderungsanstalt (FAA) ging der Verkauf von Tickets von 2017 auf 2018 um rund 15 Prozent zurück (von 118,4 Millionen auf 100,1 Millionen). Die Besucherzahlen sind so niedrig wie seit 1992 nicht mehr. Dennoch: Im Laufe der Jahre gab es immer mal wieder Höhen und Tiefen bei den Besucherzahlen. Events wie die Fußball-WM im vergangenen Jahr und auch die Tatsache, dass wenige richtig starke Filme anliefen, sollte man beim Blick auf die Zahlen nicht außer Acht lassen. 2018 knackte kein einziger Film in Deutschland die Marke von vier Millionen Besuchern. Mit „Der König der Löwen“ und „Avengers: Endgame“ schafften es in diesem Jahr aber bereits zwei Filme, wieder mehr als fünf Millionen Zuschauer in die Kinos zu locken. Auch in Ländern wie Frankreich oder Großbritannien verzeichneten die Kinos trotz immer neuer Heimangebote wachsende Besucherzahlen.

Und warum muss man beide Angebote immer getrennt denken? Sind langfristig gesehen nicht auch Kooperationen zwischen Kinos und Streaming-Diensten denkbar? Netflix-Originals, die zum Starttermin für Nutzer auch im Kino laufen und so zum Event werden? Oder vereinzelt bereits bestehende Kinomodelle, bei denen Besucher einen monatlichen Festpreis zahlen und dann so viele Filme gucken können, wie sie wollen? Es gibt vieles, das noch ausprobiert werden könnte, um dem Kino zu neuem Aufwind zu verhelfen.

Kinos stärken „das Rückgrat unserer Demokratie“, wie es Grütters formulierte. Recht hat sie. Gerade die kleineren Programm- und Kommunalkinos geben ihren Besuchern die Möglichkeit, Filme aus anderen Ländern und über fremde Kulturen zu sehen. Damit fördern sie das Verständnis zwischen den Kulturen, bauen im besten Fall Vorurteile oder Berührungsängste ab. Im City 46 lernt man aktuell in „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“ zum Beispiel mehr über kirchliche Bräuche in Mazedonien; im Cinema Ostertor gibt „Der Glanz der Unsichtbaren“ Einblicke in das Leben obdachloser Frauen in Frankreich. Filme wie diese regen zum Austausch an, zum Drüber-Reden. Und das kann man am besten auf dem Heimweg nach dem gemeinsamen Kinobesuch.