Ein Börsenticker mit Informationen zur Pfizer-Aktie wird an der New Yorker Börse gezeigt. (Mark Lennihan /AP /dpa)

Wolfgang Schäuble ist 78 Jahre alt und hat beinahe jede Sprosse der Karriereleiter erklommen, die man in der Politik erklimmen kann. Er wurde schwer enttäuscht und schwer verletzt. Sein jetziges Amt wird sein letztes sein. In der Rolle des Bundestagspräsidenten, überparteilich, mäßigend, souverän, nur sich selbst und dem Parlament verpflichtet, scheint er aufzugehen.

Vor diesem Hintergrund bekommt ein Interview Gewicht, dass vor wenigen Tagen die „Welt“ mit ihm führte: „Wir müssen den Schock der Pandemie nutzen, damit das unglaubliche Schwungrad des Kapitalismus und der Finanzmärkte nicht weiter überdreht. Alles, was Sie übertreiben, ist gefährlich. Wenn wir Regulierungen übertreiben, landen wir in der Diktatur. Wenn wir es mit den Freiheiten übertreiben, dann zerstört die Freiheit sich selber.“ Es könne nicht so weitergehen wie vor der Corona-Krise, so Schäuble. „Wir haben geglaubt, die Zeit der großen Katastrophen sei vorbei. Und jetzt zeigen uns Corona und auch der Klimawandel, dass dem nicht so ist. Beide lehren uns, dass wir ein bisschen langsamer machen sollten.“

Wer wollte Schäuble widersprechen? Schon seit dem Frühjahr mahnen Weltliche – Philosophen, Soziologen, Ökonomen – und Geistliche, dass es der Gesellschaft nicht schaden könne, in der Zeit der erzwungenen Zurückgezogenheit und Stille bewusst zur Ruhe zu kommen. Es könnte heilsam sein, zu entschleunigen, wie es Neudeutsch heißt, sich einmal anzusehen, was man da eigentlich tagein, tagaus macht, warum man 24 Stunden vollstopft als wären es mindestens 30. Muss es noch eine Nummer größer sein? Noch schneller gehen? Noch höher hinauf, weiter weg, schriller, ­krasser?

Kaum meldeten die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer, dass sie in den USA die Zulassung eines Impfstoffs beantragen werden, konnte man auf einschlägigen Seiten lesen: „Mit diesen zwölf Aktien sind Sie beim nächsten Impfstoff-Boom dabei“ oder „Welche Pharma-Aktien von Corona-Impfstoffen profitieren könnten“. Die einen sehen zu, rechtzeitig einzusteigen, um finanziell zu profitieren. Andere fragen sich, wer zuerst geimpft werden sollte. Dritte sorgen sich darum, ob auch Schwellen- und Entwicklungsländer Dosen des Präparats abbekommen, weil die nötige Kühlketten-Logistik aufwendig und teuer ist.

Der Finanzmarkt kennt keine Gnade

Der „Spiegel“ berichtete im März über Boaz Weinstein – als ehemaliger „Starhändler der Deutschen Bank“ betitelt –, der mit Kreditausfallversicherungen spekuliert. „Solche Krisenzeiten sind gute Zeiten für Menschen wie Boaz Weinstein. Wenn die Wirtschaft taumelt, ist er nicht weit (...) Jetzt ist Weinstein wieder voll im Business.“ Der Finanzmarkt kennt keine Gnade, keine Skrupel. Das war schon vor der Corona-Krise so. Was die Finanzkrise nicht geschafft hat, ein neues Selbstverständnis der Branche und bewusste Mäßigung, wird die Corona-Krise auch nicht bewirken. In dieser Branche können Schocks offenbar nicht heilsam sein.

Notleidende Branchen hoffen darauf, dass Verpasstes im nächsten Jahr nachgeholt wird: doppelt so viele Partys, mehr Reisen, mehr Konsum. Die Wirtschaftsweisen prognostizieren, dass die deutsche Konjunktur stabiler ist als befürchtet. Bitte nicht falsch verstehen: Das sind zweifellos gute Nachrichten, für Arbeitgeber und -nehmer, für den Handel, für den Fiskus, für die Stabilität dieses Landes. Aber soll es wirklich nahtlos weitergehen, wenn das Virus nicht mehr ist als ein „Weißt du noch? 2020, als wir ständig Masken trugen?“ Wird die Pandemie lehren, dass nichts unbesiegbar ist? Oder wird sie zu einem „Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte“, wie der „Tagesspiegel“ schrieb?

Bevor sich das Virus verbreitete, wuchs laut Umfragen das Unbehagen in der Bevölkerung angesichts sozialer Ungleichheit, Umweltzerstörung und Turbokapitalismus. Alles das scheint vor dem Virus zu verblassen. Die Sehnsucht nach Normalität wächst von Einschränkung zu Einschränkung, von Woche zu Woche. Normalität, das heißt indes der gesellschaftliche Zustand vor Corona, mit allen Freiheiten, mit allen Möglichkeiten, mit allen Maßlosigkeiten.