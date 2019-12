Wie viele Intersexuelle es in Deutschland gibt, ist unklar. 22 Bremerinnen ließen ihr Geschlecht nachträglich als männlich registrieren. (Jan Woitas/dpa)

Die Möglichkeit, sein Geschlecht mit divers anzugeben, ist in Bremen bisher nicht weit verbreitet. Allerdings zeigen Daten der Innenbehörde, dass ein Wechsel des Geschlechtseintrags im Land Bremen durchaus keine Seltenheit ist.

Am häufigsten ist die Änderung von weiblich zu männlich: 22 Bremerinnen ließen ihr Geschlecht nachträglich als männlich registrieren, 18 von ihnen sind gebürtig aus Bremen. Auffällig ist, dass die Mehrheit der Änderungen im Standesamt Bremen-Mitte verzeichnet wurde. Eine Änderung von männlich zu weiblich gab es bisher elf Mal. Zwei davon beim Standesamt Bremen-Nord, alle anderen in Bremen-Mitte. Sieben der elf Personen sind gebürtig aus Bremen.

Mehr zum Thema Dritte Geschlechtsangabe Wenige Bremer als divers eingetragen Seit einem Jahr können sich Menschen in Deutschland nicht nur als männlich oder weiblich ... mehr »

Seit 2013 besteht zudem die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag offen zu lassen. Dies geschah bislang bei einem Bremer Neugeborenen direkt nach der Geburt und bei vier zunächst als weiblich registrierten Bremern nachträglich. Drei der vier Personen sind gebürtig aus der Hansestadt. Ob sie noch in Bremen leben, geht aus der Statistik nicht hervor.

Wie viele Intersexuelle es in Deutschland gibt, ist unklar. Die Schätzungen gehen auseinander. Das Bundesverfassungsgericht erwähnte in seinem Beschluss von 2017 eine Häufigkeit von 1:500. Einige Betroffene werden nach der Geburt operiert und leben bis zur Pubertät in dem Glauben, ein Mädchen oder Junge zu sein. Durch die Operationen müssen einige Hormone schlucken. Die Erscheinungsformen von Intergeschlechtlichkeit sind höchst unterschiedlich. So gibt es Menschen, die bei der Geburt äußerlich aussehen wie ein Mädchen, aber einen männlichen Chromosomensatz haben.

Mehr zum Thema Kommentar über geschlechtliche Vielfalt Geschlechtliche Identität ist alles andere als ein Nischenthema Es geht im Kern um Grundrechte und darum, dass niemand aufgrund des Geschlechts diskriminiert wird. ... mehr »

Transsexuell sind Personen, die sich nicht mit ihrem körperlichen Geschlecht identifizieren. Das empfundene Geschlechts ist also ein anderes als das biologische. Diese Menschen sind Experten zufolge von Depression und Selbstmord bedroht. Dem Bremer Verein Trans-Recht zufolge sinkt das Alter, in dem Jugendliche ihr Coming-Out haben. „Die Transberatung ist völlig überlastet, eine Inter-Beratung gibt es nicht“, moniert Vereinsmitglied Freyja Pe von Rüden.