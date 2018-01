Der Kleingartenverein in Bremen-Findorff (Roland Scheitz)

Bürgermeister Wilhelm Kaisen erlaubte nach dem Krieg zur Bekämpfung der schlimmsten Wohnungsnot im zerstörten Bremen das Wohnen im Kleingarten. Die Wohnungsnot ist lange behoben, doch die Schaffung neuen Wohnraums ist wieder ein Thema.

Wie würde der verstorbene Altbürgermeister wohl heute über seine Entscheidung denken? Hätte er seinen Genossen, die seither jede Regierung in Bremen stellten, die Leviten gelesen? Sicherlich hätte er nachgefragt, wieso das immer noch nicht erledigt ist. Oder hätte er sich gar darüber gefreut, dass sein Name noch bis weit ins 21. Jahrhundert in Bremen präsent ist?

Ich möchte gar nicht spekulieren. Fakt ist, die Kaisenhäuser sind da, im Kleingarten. Einige werden nach über 70 Jahren noch bewohnt. Andere verursachen den Kleingärtnervereinen massive Probleme. Es ist baulicher Schrott oder es sind solche Bauten, die zu verfallen drohen, weil der Eigentümer das Haus nicht mehr nutzt und nicht mehr pflegt. Eigentümer ist aber weder der Landesverband der Gartenfreunde Bremen e.V noch der Kleingärtnerverein. Das Eigentum an einem Kaisenhaus liegt bei dem vormaligen Bewohner, seinen Erben oder bei der Stadtgemeinde Bremen.

Die verfallenen Bauten mit den verwahrlosten Gärten machen es den Vereinen schwer, in ihrem Umkreis neue Pächter zu gewinnen. Sinnvoll wäre es doch, diese Bauten abzureißen und gleichzeitig das Kleingartengebiet zu sanieren.

Dies ist Aufgabe der Stadt-­gemeinde Bremen, die mittels Kaisens Erlass den heutigen Zustand verursachte. Warum tut die Stadt nichts, um die Bauruinen zu beseitigen. Verpflichtet hat sie sich dazu, zuletzt mit einem Senatsbeschluss (Kudella) im Jahr 2002. Leider ist der Stadtsäckel schon seit geraumer Zeit leer.

Ist es deshalb verwunderlich, wenn sich die Kleingärtnervereine oder der Landesverband der Gartenfreunde Bremen Gedanken um ihre Zukunft in betroffenen Bereichen machen? Vor allen Dingen, wenn Kleingärten hier immer weniger nachgefragt werden. Eine Win-Win-Situation erscheint die Ausweisung von Baugebieten in den Randbereichen dieser Kleingartengebiete.

Es wird dringend benötigter Wohnraum in Bremen stadtnah geschaffen. Ein Teil der erzielten Erlöse aus den Grundstücken könnte zur Sanierung angrenzender Kleingartengebiete verwendet werden. Die Entfernung von verfallenem Baubestand aus dem Kleingartengebiet ist gleichwohl eine Renaturierung. Daher ist das sanierte Gebiet ökologisch jedenfalls wertvoller als die mit Brombeeren zugewucherten Kaisen-­häuser. Es sind konstruktive Ideen gefordert, frei von Emotionen und grünen Idealvorstellungen.