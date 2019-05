In der Kritik: Annegret Kramp-Karrenbauer. (Michael Kappeler/dpa)

Der Hashtag AKKRuecktritt trendet derzeit auf Twitter. Und das nicht etwa, weil die CDU-Chefin tatsächlich ihren Rücktritt angekündigt hat, sondern weil ihn diverse Menschen in den sozialen Netzwerken fordern. Für Wirbel im Netz sorgt eine Äußerung von Annegret Kramp-Karrenbauer, die sie am Montag im Anschluss an Gremiensitzungen ihrer Partei in Berlin gemacht hatte und die viele Menschen dahingehend interpretierten, als würde Annegret Kramp-Karrenbauer Meinungsäußerungen im Netz regulieren wollen. Die CDU-Bundesvorsitzende sagte: "Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen."

Ein solcher Aufruf hätte eine heftige Debatte in diesem Land ausgelöst. "Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein." Hintergrund der Äußerung ist ein CDU-kritisches Video des Youtubers Rezo.

Auf Twitter trendete kurz darauf der Hashtag Zensur. Seit Dienstag ist dieser Hashtag aus den Top-10-Trends verdrängt. Stattdessen sind #AKKRuecktritt, #Meinungsmache und #annegeht nun auf den ersten drei Plätzen. (Stand: 15.34 Uhr)

Viele User fragen sich, wie ein Wahlkampf ohne Meinungsmache überhaupt aussehen soll und wann man seine Ansichten teilen soll, wenn nicht vor einer Wahl.

Die Forderungen nach einem Rücktritt gehen jedoch nicht allein auf Annegret Kramp-Karrenbauers jüngste Aussage zurück, sondern auch auf Witze über intersexuelle Menschen, die sie in ihrer Fastnachtrede im März gemacht hatte. (wir berichteten)