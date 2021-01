Ab kommenden Montag ist es in Bayern Pflicht in Bussen und Bahnen und in den Geschäften eine FFP2-Maske tragen zu müssen. (Carmen Jaspersen)

Wie funktionieren FFP-­Masken – und wie hoch ist der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus?

FFP-Masken bestehen aus dem Kunststoff Polypropylen, ei­nem stabilen Material, welches die Partikel aus der Luft filtert. Dabei wird zwischen verschiedenen Schutzklassen unterschieden: FFP1 filtert bis zu 80 Prozent, FFP2 ­mindestens 95 Prozent und FFP3-­Masken mindestens 99 Prozent der Partikel aus der Luft, die größer als 0,6 Mikrometer sind. Die Masken der Klasse FFP2 oder FFP3 schützen laut Robert Koch-Institut (RKI) vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Wichtig ist das aufgedruckte CE-Zertifikat mit der vierstelligen Kennnummer auf der Maske, das auf die Prüfvorgaben der Europäischen Norm EN 149 hinweist.

Was unterscheidet FFP2-Masken von anderen Masken?

Die Masken unterscheiden sich durch das Material, verschieden starke Lagen und die Füllmaterialien. FFP2-Masken haben zum Beispiel eine elektrostatisch aufgeladene Schicht, sie dient dazu, Viren zu binden, und bietet damit eine bessere Filterleistung. Die FFP2-Maske liegt zudem enger am Gesicht an und schafft dadurch einen noch höheren Schutz.

Sind die FFP2-Masken nur in Apotheken erhältlich?

Nein, die FFP2-Masken gibt es unter an­derem auch in normalen Supermärkten, aber auch in Baumärkten und sowieso im Internet. Sie werden auch als Schutz vor Feinstaub von Handwerkern verwendet. Zu kaufen gibt es sie in kleinen Mengen, aber auch in Packungsgrößen mit 20 Masken – der Preis für ein solches Paket kann bei 50 Euro liegen, also bei 2,50 Euro pro Maske.

Bieten die Masken aus den Baumärkten den gleichen Schutz wie die aus Apotheken?

Masken mit der Kennzeichnung FFP2 oder KN95 haben eine identische Schutzklasse. Es gibt jedoch unterschiedliche Formen oder Baumuster, weshalb immer die genannten Hinweise gelten.

Wie lange darf eine FFP2-Maske getragen werden?

Bei der Maske handelt es sich um ein Einwegprodukt. Sie ist daher spätestens dann zu entsorgen, wenn der Stoff durchfeuchtet ist oder die Innenseite der Maske verschmutzt ist. Darüber hinaus sollte die FFP2-Maske maximal 75 Minuten ohne Pause getragen werden, da ein erhöhter Atemwiderstand zu überwinden ist.

Wie kann ich die FFP2-Maske nach dem Tragen reinigen, und wie wird sie schließlich entsorgt?

Die Maske sollte nicht gereinigt oder ge­waschen werden, da sie dann ihre Filter­wirkung verliert. Entsorgt wird sie im Restmüll.

Sollten grundsätzlich überall in der Öffentlichkeit nur noch FFP2-Masken getragen werden?

Nein. Dort, wo zwar eine Mas­kenpflicht herrscht, aber nur wenige Menschen auf engem Raum sind, ist keine FFP2-Maske nötig.