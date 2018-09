Investmentbanken bewegen heute wieder so viel Geld wie vor dem Lehman-Kollaps. (dpa)

Nach der Krise die Konterrevolution – so war es in den 1980er-Jahren. In der Dekade davor hatten Ölpreisschock, hohe Inflationsraten und Konjunkturschwäche die Industriestaaten heimgesucht, nun traten Politiker und Ökonomen plötzlich mit ganz neuen Heilslehren an: Das Verhältnis zwischen Staat und Markt, die bis dato gültigen Grundlinien der Wirtschaftspolitik wurden im Westen radikal umgedeutet.

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die mit dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman Brothers vor zehn Jahren ihren dramatischsten Moment erlebte, war eine Zäsur von historischen Ausmaßen. Ihre ökonomischen und politischen Folgen sind heute noch überall spürbar. Eine ganze Generation ist davon geprägt. Doch hat in der Folge ein wirkliches Umdenken eingesetzt? Haben die Lehren aus der Krise dazu geführt, dass das Finanzsystem heute stabiler ist, die Welt gefeit gegen die Gefahren eines entfesselten „Kasino-Kapitalismus“?

Dass eine Bank zusammenbricht, so viel dürfte klar sein, ist nie ganz zu verhindern. Die Frage ist, wie sich das Risiko senken lässt und der drohende Schaden begrenzen. Die gute Nachricht ist: Aufsichtsbehörden schauen heute genauer hin, vor allem bei den Großbanken. In regelmäßigen „Stresstests“ wird geprüft, wie wetterfest sie sind. Die Institute sind gezwungen, mehr Kapital vorzuhalten, um sich gegen Gefahren abzusichern. Sie sind weniger vom Eigenhandel mit Wertpapieren abhängig als früher.

Doch das heißt mitnichten, dass von der Finanzbranche keine Gefahr mehr ausgeht. Die Macht der „systemrelevanten“ Institute – die zu groß sind, als dass der Staat im Notfall auf eine Rettungsaktion verzichten könnte – hat sogar noch zugenommen. Der Marktanteil der fünf größten Banken der Eurozone ist in den vergangenen zehn Jahren von 44 Prozent auf 48 Prozent gewachsen. Das Grundproblem des „too big to fail“ bleibt bestehen: der Staat als Geisel der Banken.

Auslöser der Finanzkrise waren abenteuerliche Geschäfte mit toxischen Wertpapieren, in denen faule Immobilienkredite gebündelt waren. Und auch heute sind exzessive Schulden eine Gefahr für die Weltwirtschaft. Die Gesamtverschuldung von Staaten, Firmen und Haushalten ist größer denn je. Die Last ist nur gewandert, vom privaten zum öffentlichen Sektor, von Industrieländern zu aufstrebenden Staaten wie China. Gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Wachstum sind auf zunehmend bedrohliche Weise abhängig von den wachsenden Schulden.

Die nächste Krise, so glauben viele Experten, könnte einmal mehr mit Immobilien zu tun haben. Die lange Phase der historisch niedrigen Zinsen, mit denen Zentralbanken die globale Depression bekämpft haben, ließ die Hauskredite anschwellen. Auch in den Vereinigten Staaten, wo viele Menschen ihr Heim verloren, zieht der Markt abermals an. Zu welchen Verwerfungen wird es noch kommen, wenn die Zinsen wieder steigen? Banken überall auf der Welt sind indes angehalten, lieber Geld gegen Häuser als Sicherheit zu verleihen, als Kredite an Unternehmen auszugeben.

Das schiere Ausmaß der globalen Finanz-Transaktionen muss zu denken geben. Daran hat sich, zehn Jahre später, nichts geändert. Investmentbanken bewegen heute wieder so viel Geld wie vor dem Lehman-Kollaps. Es trägt nicht zur Beruhigung bei, dass die Trump-Regierung der Branche neue Spielräume einräumte. Kaum abzuschätzen ist, wie bedrohlich der Boom der unregulierten Schattenbanken noch werden könnte.

Verstörend ist, wie sehr die Gesetzmäßigkeiten in der Welt des Geldes heute noch denjenigen entsprechen, die vor einer Dekade in die Katastrophe führten. Auch wenn man die Banken enger an die Leine legte, hat sich an der Rollenverteilung zwischen Staat und Markt-Akteuren nichts geändert. Der politische Preis der Finanzkrise sind aufstrebende nationalistische und populistische Bewegungen in vielen Industriestaaten. Sie machen es ungleich schwerer, Nötiges anzugehen, etwa die Eurozone zu reformieren.

Nicht neue Ideologien sind gefragt, wohl aber gute Ideen im Kampf gegen die zerstörerische Macht der Finanzströme. Dass so viel beim Alten geblieben ist, erklärt Martin Wolf, Kolumnist der „Financial Times“, mit der Macht der eigennützigen Interessen: „Unser Wirtschaftssystem, das unter der Maske des freien Marktes auf Vorteilsnahme ausgerichtet ist, belohnt am Ende vor allem politisch einflussreiche Seilschaften.“ Doch diese Maskerade gehört weggerissen. Zehn Jahre nach dem Lehman-Kollaps bleibt noch zu viel aufzuräumen.