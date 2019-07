Fast auf Augenhöhe – weil Nordkorea bereits Atomwaffen hat: Diktator Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen in der Demilitarisierten Zone. (KCNA/dpa)

Er hat es wieder getan. Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres traf sich US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Ergebnisse erbrachte das mediale Spektakel an den Grenzanlagen von Panmunjom nicht. Immerhin wird wieder verhandelt. Ganz anders verfahren die USA mit dem Iran. Obwohl sich Teheran an alle Bestimmungen des 2015 abgeschlossenen „Iran-Abkommens“ gehalten hatte, kündigte Washington den Vertrag im Mai 2018 völkerrechtswidrig auf, verhängte neue, drakonische Sanktionen und verstärkte demonstrativ seine militärische Präsenz im Persischen Golf. Trump spricht davon, diesen „maximalen Druck“ abzubauen, wenn der Iran nicht mehr nach Atomwaffen streben werde. Genau darauf hatte das Land aber 2015 verzichtet.

Tatsächlich geht es der Trump-Administration nicht nur um nukleare Ambitionen Irans, sondern um dessen problematische regionale Einflusspolitik im Libanon, im Irak oder in Jemen. Deshalb will man die regionale Rolle Saudi-Arabiens stärken – eines Verbündeten, dessen Politik ebenso problematisch ist wie die iranische. Die weitergehenden Aktivitäten des Iran hatten auch die Konstrukteure des Abkommens von 2015 im Blick. Zunächst aber sollte das „nukleare Problem“ gelöst werden, der Iran zurückkehren in die Kooperation. Auf dieser Grundlage wollte man auch über seine regionalen Einflussnahmen verhandeln und diese begrenzen – nicht zuletzt im Interesse der Sicherheit Israels. Diesen Ansatz hat die Trump-Regierung fürs Erste zerstört.

Die Lehren sind ebenso klar wie politisch destruktiv. Erstens: Vertragstreue wird nicht belohnt. Wer sich aber schon Nuklearwaffen beschafft hat wie Nordkorea, wird als Verhandlungspartner respektiert. Zweitens: Die Unterschrift der USA unter internationale Vereinbarungen hat nur noch begrenzten Wert. Washington ist heute zum größten strukturellen Unsicherheitsfaktor für die internationale Politik geworden. Drittens: Europas Führungsmächte Deutschland, Frankreich und Großbritannien präsentieren sich kraftlos, machtlos, wirkungslos. Außenminister Heiko Maas brauchte ein Jahr, um nach dem Vertragsausstieg der USA nach Teheran zu reisen – allein, ohne seine Kollegen aus London und Paris. Die Bemühungen der Europäer, das Iran-Abkommen doch noch zu retten, waren bedauerlicherweise halbherzig und wurden von den USA hart ausgebremst. Ein vollständiger Verzicht Nordkoreas auf Nuklearwaffen ist in der Folge nahezu ausgeschlossen. Der internationalen Sicherheit und Rüstungskontrolle dient das ebenso wenig wie die Zuspitzung am Persischen Golf.

Zur Person

Unser Gastautor

lehrt Internationale Beziehungen an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Er ist Experte für Außen- und Sicherheitspolitik.