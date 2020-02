Rechtsstaatlichkeit und demokratische Grundwerte seien Grundvoraussetzung für Europas Zukunft und nicht verhandelbar, sagt Manfred Weber (links) auch in Richtung des ungarischen Premiers Viktor Orban. (Szilard Koszticsak /dpa)

Manfred Weber: Es zeigt die Spannungen in Europa. Die haben das Potenzial, dass es am Ende zu einer Selbstblockade der EU kommt. Hunderttausende von Studenten, Forschern, Bürgermeistern und Landwirten warten auf Klarheit über die zukünftigen Förderprogramme. Da ist es schon ein Armutszeugnis, wenn die Staats- und Regierungschefs sich nicht einigen können.

Dass mit harten Bandagen gearbeitet wird, ist klar. Dass Ministerpräsident Orban zugespitzt formuliert, wissen wir auch. Mich interessieren die Inhalte. Wir dürfen weder Landwirtschaft und Kohäsionspolitik (Infrastrukturprogramme, d. Red.) aus dem Blick verlieren, noch dürfen wir die Zukunftsprojekte vernachlässigen. Als Europäisches Parlament werden wir nicht zulassen, beides gegeneinander auszuspielen. Schon heute reiben sich die USA und China die Hände, weil wir Europäer nicht in der Lage sind, die großen Zukunftsfragen ausreichend zu finanzieren. Lassen Sie mich das ganz klar sagen: Es geht beim Haushaltsrahmen 2021 bis 2027 um die Schicksalsfrage, ob Europa in den nächsten Jahren handlungsfähig bleibt oder nicht.

Rechtsstaatlichkeit und demokratische Grundwerte sind die Grundvoraussetzung für Europas Zukunft: Unsere Werte sind nicht verhandelbar. Dazu gehören eine unabhängige Presse und unabhängige Gerichte: Denn sie sorgen dafür, dass eventuelle Missbräuche oder Skandale aufgedeckt und geahndet werden. Deshalb muss jetzt ein Einstieg geschaffen werden, damit künftig die Vergabe von Fördermitteln an die Einhaltung dieser Grundwerte gekoppelt wird.

Das stimmt. Man knickt derzeit vor den Staaten ein, die Druck machen. Wir lassen da nicht locker und sollten auch neue Wege gehen – zum Beispiel könnten die Kompetenzen des europäischen Staatsanwaltes erweitert werden, um die Mittelvergabe an Regierungen mit demokratischen Defiziten zu verfolgen.

Die Struktur unserer Industrie ist die zentrale Frage für unseren Wohlstand – und für die Möglichkeit, andere ehrgeizige Projekte umsetzen zu können. Dazu gehören der Green Deal, der digitale Aufbruch, mit dem wir verhindern müssen, dass Europa eine digitale Kolonie Chinas oder der Vereinigten Staaten wird, und die Jobsicherheit für Arbeitnehmer in der Zukunft.

Die Grundlage bleibt der gemeinsame Binnenmarkt. In den vergangenen Jahren ist aber nichts passiert, um diesen Binnenmarkt zu stärken. Natürlich sind Export und globaler Handel für unsere Industrie wichtig. Aber zuerst bleibt immer das Angebot im Inneren für unsere Konsumenten und Bürger zentral. Zum Zweiten müssen wir uns fokussieren: Wo will die EU in zehn oder 15 Jahren ein Champion sein? Der Green Deal mit seiner Vorgabe, bis 2050 klimaneutral zu produzieren, ist ein solch ehrgeiziges Ziel. Und zum Dritten brauchen wir faire Handelsbedingungen in der Welt.

Um zwei Beispiele zu nennen: Wir brauchen einen neuen Anlauf für ein faires Freihandelsabkommen mit den USA und ebenso ein Investitionsschutzabkommen mit China. Dazu ist Mut nötig, weil die öffentliche Meinung erst noch gewonnen werden muss.

Wir denken noch immer in den Kategorien des letzten Jahrhunderts, als es nationale Volkswirtschaften gab. Diese Sichtweise passt nicht mehr. Die Fusion der Eisenbahnsparten von Siemens und Alstom zu verbieten, war ein schwerer Fehler. Europäische Champions müssen gefördert, nicht gebremst werden.

Die EU muss endlich außen- und sicherheitspolitisch erwachsen werden. Ich baue stark auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft (Deutschland übernimmt am 1. Juli für sechs Monate die rotierende Ratspräsidentschaft der EU, d. Red.). Man wird den Herkunftsstaaten klarmachen müssen, dass sie abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen müssen. Und wir werden dies mit Angeboten neuer Partnerschaften kombinieren – zum Beispiel Erasmus-Austausch von Studenten und Azubis. Zusätzlich müssen an den EU-Außengrenzen Entscheidungen, ob jemand einreisen darf oder nicht, schnell fallen. Und wenn jemand abgelehnt wird, muss rückgeführt werden.

Wenn es gelingt, einen solidarischen Kern von Ländern zu haben, die Flüchtlinge aufnehmen, kann das ein Einstieg sein.

Nein, keiner darf sich einfach aus der Verantwortung stehlen. Das muss das Prinzip bleiben. Wer nicht aufnehmen will, wird auf andere Weise zu helfen haben – mit zusätzlicher Entwicklungshilfe, mit mehr Personal für den Grenzschutz oder schlicht mit Geld. Jeder muss seinen Beitrag leisten.

Von Deutschland wird Orientierung erwartet, wie es weitergeht in Europa. Wir erleben derzeit global einen Wettbewerb der Systeme. In China lebt eine Million Menschen in Umerziehungslagern. Die Seidenstraße wird mit einer Billion Dollar vorangetrieben. Peking bildet in Afrika jedes Jahr Tausende von Journalisten aus – natürlich um die Weltsicht Chinas zu übernehmen. Es gibt viele andere Beispiele von Ländern wie Russland im Bereich der Rüstung oder den Protektionismus der Vereinigten Staaten. Da stehen wir vor der Frage, wie stark die Europäische Union sein muss, um selbstbewusst ihren Weg gehen zu können. Dazu sind eine neue Außenpolitik mit einer Stimme und der Aufbau eines militärischen Pfeilers der EU nötig. Deutschland wäre gewichtig genug, um das durchzusetzen.

Angela Merkel ist nach wie vor sehr respektiert. Der Verzicht auf eine erneute Kanzlerkandidatur gibt ihr sogar noch größere Unabhängigkeit, um für ein kraftvolles Europa einzutreten, was ja im zentralen Interesse der Bundesrepublik ist.

Zur Person

Manfred Weber (47) stammt aus Niederbayern und sitzt seit 2004 im Europaparlament. Seit 2014 führt er dort die konservative EVP-Fraktion. Weber ging als Spitzenkandidat der Konservativen in die Europawahl im Mai 2019. Sein Ziel, Chef der EU-Kommission zu werden, hat er nicht erreicht.