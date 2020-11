Freudensprung – nachdem der Nachrichtensender CNN Joe Biden am Samstag zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt hatte, brach vielerorts Jubel aus. Nach seinem historischen Triumph über Donald Trump will der neu gewählte Präsident vier Jahre politischen Ausnahmezustand beenden und die tief gespaltenen USA einen. (Alvin A.H. Jornada / dpa)

Die Biden-Anhänger hupten die frohe Kunde durch die Straßen von Los Angeles, Chicago und Minneapolis. Von der Ost- zur Westküste und mittendrin feierten Amerikaner die Wahl Joe Bidens mit dem Markenzeichen seiner Wahlkampfauftritte. Es hupte und hupte und hupte. Besonders leidenschaftlich, als der nächste Präsident der Vereinigten Staaten am Samstagabend (Ortszeit) zum Rednerpult auf dem Parkplatz vor dem „Chase Center“ in seiner Heimatstadt Wilmington joggte.

Seine kraftvolle Rede geriet zu einem Weckruf an Amerika. Biden reklamierte ein Mandat, „die Mittelklasse wieder aufzubauen und den Respekt in der Welt zu erneuern“. Die Amerikaner hätten bei den Wahlen mit einer Rekordbeteiligung von rund 150 Millionen abgegebenen Stimmen gesprochen. „Wir sind mit mehr Stimmen gewählt worden, als ein Präsident jemals zuvor in der Geschichte der Nation erhalten hat.“ Nach Stand der Auszählung führte Biden bei den absolut abgegebenen Stimmen mit rund 74,5 Millionen um etwa drei Prozent vor Donald Trump. Im Wahlmänner-

Kollegium lag der Demokrat mit 290 zu 214 Stimmen vor Trump. Für seine Wahl reichen 270 Stimmen.

Biden versprach, kein Präsident zu sein, „der spaltet, sondern einer der eint“. Es gebe nicht nur die demokratisch „blauen“ und republikanisch „roten“ Staaten, sondern nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Satz, der aus der Siegesrede herausragte. Er unterstrich das Versprechen, das der als „Heiler der Nation“” angetretene Kandidat im Wahlkampf gemacht hat: „Lasst uns die schaurige Ära der Dämonisierung in Amerika beenden – hier und jetzt.“ Kurz darauf stieg, begleitet vom Hupen seiner Anhänger, ein Feuerwerk hinter dem Chase Center auf. Auf dem Arm hielt der gewählte Präsident seinen Enkel Beau.

Das Chaos beseitigen

Biden verfolgt eine ehrgeizige Agenda, die er mangels Mehrheit für die Demokraten im Kongress anfangs mit Dekreten umsetzen will. Wie die „Washington Post“ berichtete, plant er in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft dem Weltklima-Abkommen wieder beizutreten, den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation rückgängig zu machen, den sogenannten Muslim-Bann für Reisende aus sieben mehrheitlich islamischen Ländern aufzuheben und den als Kinder in die USA gekommenen Einwanderern einen sicheren Status zu geben (siehe auch Bericht unten).

Die erste Frau im Amt des Vizepräsidenten, Kamala Harris, hatte Biden mit einer nicht minder leidenschaftlichen Rede eingeführt. Das Weiß ihres Hosenanzugs war eine bewusste Anspielung an die Frauenrechtlerinnen, die erst vor einhundert Jahren das allgemeine Wahlrecht in den USA erkämpft hatten.

Ungeachtet des Polterns Trumps arbeitet der für die Organisation der Übergabe der Amtsgeschäfte zuständige Experte im Weißen Haus, Chris Liddell, im Hintergrund leise an einem reibungslosen Ablauf. Der gewählte Präsident erhielt bereits zusätzlichen Personenschutz des Secret Service, und die in einem Gesetz geregelten Schritte für eine Koordination mit Team Biden werden eingehalten.

Analysten sagten, letztlich sei es nicht entscheidend, ob Trump seine Niederlage in einer Rede anerkenne, Biden traditionell ins Weiße Haus einlade oder zu dessen Amtseinführung komme. Seine Präsidentschaft ende laut Verfassung am Mittag des 20. Januar.