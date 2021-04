Objektschutz, Katastrophenhilfe, Sanitätsdienst: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer setzt Hoffnungen auf die Ausbildung von zunächst 325 Rekruten für den neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr im Heimatschutz. (Kay nietfeld/DPA)

Wehrdienst bei der Bundeswehr – wohnortnah und ohne Auslandseinsatz. Das ist die Grundidee des neuen Heimatschutzdienstes, den Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag einläutete. Am ersten Tag nach Ostern begannen 325 Rekruten ihre Arbeit bei der Truppe. Etwa 700 sollen dieses Jahr noch hinzukommen, knapp ein Fünftel Frauen. „Dein Jahr für Deutschland“ lautet das Werbemotto für den neuen „freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz“. Die Bundeswehr verspricht den jungen Leuten dabei, sie in der Nähe ihres Wohnortes einzusetzen.

Monatelang nach Mali, Somalia oder Afghanistan sollen sie nicht geschickt werden. Das Angebot sei bestimmt für Männer und Frauen ab 17 Jahren, die sich für die Bundeswehr interessieren, sich aber „nicht so fest“ an sie binden wollten, erklärte Kramp-Karrenbauer. Sieben Monate dauert die Ausbildungszeit – drei in der Grundausbildung und vier Monate für die Spezialaufgaben im Heimatschutz. Die Bezahlung liegt in der Größenordnung zwischen 1400 und 1900 Euro netto monatlich. Darauf folgen sechs Jahre, in denen die Soldatinnen und Soldaten als Reservisten insgesamt fünf Monate zur Verfügung stehen müssen. Die meisten werden beim Heer eingesetzt, einige wenige bei der Luftwaffe.

Nach der Ausbildung müssen sie zum Beispiel ran, wenn es zu Naturkatastrophen oder schweren Unfällen kommt, die Polizei, Feuerwehr und andere Rettungsdienste nicht alleine bewältigen können. Auch Pandemien wie aktuell Corona kommen infrage: Derzeit unterstützt die Bundeswehr beispielsweise regionale Gesundheitsämter oder baut Impfzentren auf.

Die Standorte für die Grundausbildung des Heimatschutz-Wehrdienstes liegen unter anderem in Delmenhorst, Hannover, Höxter und Bruchsal, außerdem in Bayern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und bei Berlin. Die Spezialausbildung findet in Schortens und Delmenhorst, Berlin und im bayerischen Wildflecken statt. Danach arbeiten die Soldatinnen und Soldaten in zunächst 30, später 46 regionalen Heimatschutz-Kompanien im ganzen Bundesgebiet.

Aber Verteidigungsstaatssekretär Peter Tauber (CDU) – am Dienstag hatte er seinen letzten Arbeitstag im Ministerium – ließ auch keinen Zweifel daran, dass es einen „militärischen Bedarf“ für den neuen Wehrdienst gebe. Dieser bestehe beispielsweise im Objekt- und Brandschutz. Kommt es zum Krieg in Mitteleuropa, sollen die Heimatschutz-Einheiten unter anderem wichtige Infrastruktur hinter der Front schützen. Sie ermöglichen es damit, mehr Soldaten in den Kampf zu schicken. Das kann aber auch für aktuelle oder künftige Auslandseinsätze der Bundeswehr gelten. Heimatkompanien übernehmen Aufgaben im Inland und stellen so Kräfte für Kampfeinsätze außerhalb der Grenzen frei. Das ist ein Ziel des Ausbaus der Heimatschutz-Kompanien und Regimenter im Rahmen der Strategie der Reserve.

Der Heimatschutz-Wehrdienst erhält seine Bedeutung außerdem im Rahmen der jahrelangen Debatte über eine erneute Dienstpflicht für alle jungen Männer und Frauen. Seit Aussetzung des alten Wehr- und Zivildienstes 2011 ist die Diskussion nicht verstummt. Kramp-Karrenbauer sprach sich schon vor Jahren für eine allgemeine Dienstpflicht aus. Diese Idee erfreut sich einiger Beliebtheit in werteorientierten und konservativen Kreisen nicht nur der Union. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums kann sich die sozialdemokratische Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, eine Rückkehr zur Wehrpflicht vorstellen. Sozial- und Wohlfahrtsverbände plädieren dagegen für ein Pflichtjahr mit zivilem und europäischem Schwerpunkt.

Linke hält Begriff „Heimat“ für rechtslastig

Kritik am Heimatschutz-Wehrdienst äußerten mehrere Seiten. Die Linke bemängelte den Begriff „Heimat“ als rechtslastig. Die Wohlfahrtsverbände der katholischen Caritas und der evangelischen Diakonie betrachten den neuen Dienst als potenzielle Jobkonkurrenz für ihre Freiwilligendienste. Und der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner erklärte: „Personalmangel ist bei der Bundeswehr unbestritten ein Problem. Hier handelt es sich allerdings zu großen Teilen um fehlende hoch spezialisierte Fachkräfte, nicht um Menschen, die im Konfliktfall einen Hafen bewachen.“