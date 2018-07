Europa setzt Zeichen. Mit dem kurz vor der Unterschriftsreife stehenden Freihandelsabkommens mit Japan sind Asiaten und Europäer nicht nur dabei, einen gemeinsamen Markt zu gründen, sie wehren sich auch gegen den Protektionismus des Donald Trump. Schließlich muss die EU fürchten, in den Sog der neuen Auseinandersetzungen zwischen Washington und Peking hineingezogen zu werden. Während Trump an diesem Montag in Helsinki mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentrifft, kontert Pekings Führungsspitze mit dem EU-China-Gipfel.

Dass die EU ihre Bestrebungen für ökonomische Kooperation und Öffnung vorantreibt, während sie auf der anderen Seite den amerikanischen Partner immer weiter verliert und als Gegner erfährt, wird den sturen US-Präsidenten zwar nicht umstimmen. Donald Trump wird aber zu spüren bekommen, was es heißt, die Europäische Union zu unterschätzen. Brüssel verweist jedenfalls auf die immer länger werdende Bewerberliste für weitere Freihandelsabkommen. Und zumindest China spielt diese Karte auch schon ziemlich offen aus.