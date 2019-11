Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat den rechtsextremistischen Verein "Phalanx 18" verboten und aufgelöst. (Mohssen Assanimoghaddam/DPA)

Verbote sind gerade in einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft ein starkes und wichtiges Signal: Sie machen unmissverständlich klar, wo die Grenzen des noch Hinnehmbaren überschritten werden. Etwa, wenn sich ausgerechnet am 9. November, dem Jahrestag der Pogromnacht von 1938, rechtsradikale Bands zu einem „Liederabend“ versammeln wollen. Oder wenn sogar für den gewaltsamen politischen Kampf trainiert wird, also für Straßen- und Saalschlachten wie einst in der Niedergangsphase der Weimarer Republik. Solche Angriffe auf den Rechtsstaat waren der einzige Zweck des obskuren Bremer Vereins „Phalanx 18“, der seine Gesinnung ja schon im Namen trägt: in der Chiffre für die Initialen Adolf Hitlers.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat nun darauf reagiert. Man darf ihm nicht Symbolpolitik unterstellen, bloß weil der Verein nur ein Dutzend Leute zählt. Doch mit der Auflösung der Truppe sind ihre Mitglieder und deren Gesinnung ja nicht weg. Nach dem Verbot dürfen deshalb Beobachtung und Druck durch die Innenbehörde nicht nachlassen. Sie müssen vielmehr erhöht werden, damit die wehrhafte Demokratie glaubwürdig bleibt.