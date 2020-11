Forderte mit einer Brandrede den extremen Flügel seiner Partei heraus: AfD-Chef Jörg Meuthen. (Rolf Vennenbernd /dpa)

Bemerkenswert: AfD-Chef Jörg Meuthen hat auf dem Parteitag in Kalkar schonungslos offengelegt, woran es in seiner Truppe krankt. Er kritisierte in einer Brandrede das „Krakeelen“, „Rumgeprolle“ und Verhalten von „pubertären Schuljungen“ – eine Kampfansage des Vorsitzenden an das Auftreten der Bundestagsfraktion unter Führung von Alexander Gauland und Alice Weidel.

Erschreckende Erkenntnis

Das war am Samstag. Am Tag danach hatten sich die Widersacher Meuthens sortiert. Ein hochnotpeinliches zweistündiges Ringen mit einer Flut von Geschäftsordnungsanträgen legte das Treffen beinahe lahm. Erschreckende Erkenntnis: Meuthen hat für seine Positionen gegen den „Flügel“ um Björn Höcke und Andreas Kalbitz auf der Delegierten-Ebene nur noch eine hauchdünne Mehrheit.

Die AfD steht am Scheideweg. Entweder sie folgt Meuthen und damit einem stramm konservativen, aber demokratischen Kurs. Oder aber sie wird zum Sammelbecken für sogenannte Querdenker, die für die Zukunft dieser Republik ganz andere Ziele verfolgen.