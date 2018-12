Der Heiligabend-Gottesdienst im Jahr 2017 in der Marktkirche in Hannover. (Peter Steffen/dpa)

Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Die Christen erinnern daran, dass Gott im Stall von Bethlehem Mensch geworden ist. Es herrscht Idylle: Tannenbäume und Friedensengel, Geschenke und glückliche Kinderaugen, leuchtende Lichterketten und paffende Räuchermännlein. Doch irgendwann kommt wieder diese Meldung: „Beim Anschlag auf eine Kirche wurden am Heiligen Abend so und so viele Menschen getötet.“ So war es in den letzten Jahren fast an jedem großen Fest der Christenheit: Kopten in Ägypten, Chaldäer im Irak, Evangelische in Nigeria, Katholiken auf den Philippinen. Immer und immer wieder gab es Terrorüberfälle. Außerhalb Europas leben Christen an Weihnachten gefährlich. Für ihren Glauben bezahlen die Menschen manchmal sogar mit ihrem Leben. Das ist die traurige Erfahrung der letzten Jahre, und sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wohl auch 2018 Bestand haben.

Deswegen ist es gut und richtig, dass mittlerweile beide großen Kirchen mit Gebetstagen für verfolgte Christen regelmäßig an die Menschen in den Krisenregionen erinnern: Die Protestanten am zweiten Sonntag der Passionszeit, und die Katholiken am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Tag des Märtyrers Stephanus. Und es ist genauso gut und richtig, dass sich die Bundesrepublik in dieser Legislaturperiode erstmals einen Beauftragten für Religionsfreiheit leistet und das Engagement für religiöse Minderheiten mittlerweile einen festen Platz in der deutschen Außenpolitik gefunden hat.

Doch das wichtigste Hoffnungszeichen sieht man in diesen Tagen im Nordirak. Dort engagieren sich immer mehr Hilfswerke und Hilfsprojekte, und das christliche Leben kehrt allmählich zurück. Gerade in diesen Tagen ist ein Projekt des Menschenrechtszentrums aus dem brandenburgischen Cottbus dabei, eine Kirche in Teleskuf im Nordirak wieder aufzubauen. Im vom IS befreiten Mossul gibt es wieder Gottesdienste, Schulen werden eröffnet. Doch es geht nicht nur um die Minderheiten: Wichtig ist, dass dort, wo Menschen aus religiösem Hass vertrieben wurden, künftig ein friedliches Zusammenleben der Religionen gelingt. Deswegen ist es gut und richtig, das auch die vom IS zerstörte große Moschee in Mossul wiederaufgebaut wird.

Das darf nicht davon ablenken, dass Europa weiter am Ball bleiben muss. Konflikte zwischen religiösen und ethnischen Gruppen entwickeln sich meist dort, wo die Weltöffentlichkeit nicht hinschaut. Nur dort, wo Menschen merken, dass ihr Schicksal dem Rest der Welt nicht egal ist, entwickelt sich Hoffnung. Deswegen ist es gut und richtig, gerade an Weihnachten auch einmal an alle die zu denken, denen es schlechter geht als uns hierzulande – und sei es nur durch den einen Euro im Körbchen für die Kollekte nach dem Weihnachtsgottesdienst.