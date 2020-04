Zeigte sich am Donnerstag bei einer Pressekonferenz positiv gestimmt: Kanzlerin Angela Merkel. (MICHAEL KAPPELER)

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht nach den neuesten Infektionszahlen in der Corona-Krise „Anlass zu vorsichtiger Hoffnung“. „Der Anstieg flacht sich leicht ab“, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Weitere Verschärfungen seien derzeit nicht nötig. Das Corona-Krisenkabinett habe sich bei einer Sitzung über den Sachstand informieren lassen.

Merkel rief dazu auf, die verordneten Schutzmaßnahmen gegen Ansteckungen auch über die Osterfeiertage zu beachten und nicht leichtsinnig zu werden. „Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen“, sagte Merkel. Zu weiteren Schritten bis hin zu den Ferien im Sommer äußerte sie sich nicht in den Details. „Ich denke jetzt mal tageweise“, sagte Merkel. Es müsse in Spannen von zwei bis drei Wochen geschaut werden, wie sich die Lage entwickle.