Paare, die Kinder großziehen, sind finanziell besser gestellt als Alleinerziehende. (Andreas Gebert/dpa)

Die neue IW-Studie ist interessant, jedoch an vielen Stellen wenig aussagekräftig. Zwar hat das Institut für deutsche Wirtschaft eine interaktiven Grafik erstellt, mit deren Hilfe jeder selbst testen kann, wie er im Vergleich zu anderen Männern, Frauen, Land- oder Stadtbewohnern, verdient. Die optisch einwandfrei aufbereitete Statistik kann jedoch zu vorschnellen Schlüssen verleiten. Paare ohne Kinder im Haushalt haben ein höheres Einkommen als Eltern. Ein Zeichen für kinderfeindliche Arbeitgeber? Oder liegt es vielleicht daran, dass Eltern eher in Teilzeit arbeiten und deshalb weniger verdienen? In Bezug zueinander setzen lassen sich zwei Variablen leider nicht. Es wäre jedoch wichtig zu hinterfragen, wie sich die Werte ergeben.

Trotzdem liefert die Studie auch aufschlussreiche Erkenntnisse. So zählt man mit dem Medianeinkommen der Alleinerziehenden zu dem einkommensärmsten Viertel der Bevölkerung. Das ist schlecht. Staatliche Transferleistungen, wie Kindergeld oder Sozialleistungen, sind nämlich schon eingerechnet. Kinder von Alleinerziehenden haben also weiterhin schlechtere Startbedingungen als Gleichaltrige. Chancengleichheit sieht anders aus.