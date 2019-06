Steht nach einem Video mit dem deutschen Nestlé-Chef in der Kritik: Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) (Gregor Fischer/dpa)

Sie freue sich, über die „Philosophie von Nestlé“ zu sprechen, sagt Ernährungs- und Agrarministerin Julia Klöckner, neben ihr steht der Deutschland-Chef des Konzerns. Philosophen ergründen die Welt und den Sinn des Lebens. Was aber ergründet ein Konzern wie Nestlé, der wegen fragwürdiger Geschäftspraktiken stark in der Kritik steht? Wie sich am meisten Geld verdienen lässt? Klöckner ist, wie ein Internet-Video zeigt, in den Werbe-Sprech von Nestlé verfallen. Ihr fehlt jegliche Distanz zu einem Unternehmen, deren Handeln sie eigentlich politisch regulieren müsste. Das passt ins Bild. Die Ministerin wird schon lange kritisiert für ihre Nähe zur Industrie und Agrarlobby. Eine Zuckersteuer? Ein verpflichtendes Tierwohllabel? Eine farblich einfach zu verstehende Lebensmittelampel? Fehlanzeige mit Julia Klöckner.

Offenbar handelt die CDU-Strahlefrau nur, wenn es nicht anders geht. Das zeigt das Beispiel Düngeverordnung. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland 2018 wegen zu hoher Nitratwerte im Wasser verklagt. Daran ist zwar nicht Klöckner Schuld, sondern ihre Vorgänger. Doch bei der neuen Verordnung nun muss die Ministerin zeigen, dass sie Ernst machen kann.