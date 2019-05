Frauen sprechen mit Wachen im syrischen Gefangenenlager al-Hul. Hinter dem Zaun sind ausländische Familien, die im sogenannten "Kalifat" des IS lebten. Der IS hatte Ende März mit Baghus seine letzte Bastion im Osten Syriens verloren. (Maya Alleruzzo / dpa)

Es ist immer das gleiche Bild, wenn Leonora, Linda, Lamina, Fatima, Sibel vor der Kamera im nordsyrischen Gefangenenlager sitzen oder mit Reportern in irakischen Gefängnissen reden. Sie wollen alle zurück nach Deutschland, wollen ihre Familien wiedersehen, Geborgenheit, Ordnung. Leonora war 15, als sie von Sachsen-Anhalt nach Syrien reiste, den damals 24 Jahre alten deutschen Dschihadisten Martin Lemke aus Dresden heiratete und sich der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) anschloss.

Linda war ebenfalls 15, als sie aus dem sächsischen Pulsnitz in den Irak ging und bei den Al-Khansaa-Brigaden blieb, einer Untergruppe des IS. Die beiden sind die bislang jüngsten bekannt gewordenen deutschen IS-Anhängerinnen. Die anderen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, wenige über 40.

3200 ausländische IS-Kämpfer sind nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschrechte allein seit Anfang Dezember aus den letzten IS-Gebieten geflohen. Darunter befinden sich auch mehrere Deutsche, von denen viele nun zurück in ihr Heimatland wollen. Dem Bundesinnenministerium in Berlin liegen Erkenntnisse zu 1050 mutmaßlichen Islamisten mit deutschem Pass vor, die bis 2018 nach Syrien und Irak aufgebrochen sind.

Wie viele von ihnen bereits zurückgekehrt sind, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Schätzungen sprechen von 200 bis 300. Die meisten jedoch sind entweder von syrischen oder irakischen Truppen gefangen genommen, während der Kämpfe getötet worden oder weitergereist nach Libyen und auf die Sinai Halbinsel nach Ägypten, wo der IS gerade neue Zellen aufbaut. Irakische Geheimdienstberichte sprechen hier allerdings vorwiegend von männlichen IS-Kämpfern. Frauen und Kinder haben sie zurückgelassen.

Um diese wird gerade kontrovers diskutiert. Was tun mit den Dschihadisten und IS-Bräuten, die von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) im Laufe der letzten Gefechte um das Kalifat festgenommen wurden oder in irakischen Gefängnissen einsitzen? Am Anfang war alles gut, hört man aus den Gesprächen mit den Frauen. Als der IS noch viel Geld hatte, bekamen die ausländischen Kämpfer Wohnungen und ausreichend zu essen.

Als die Kämpfe härter wurden, der selbst ernannte Staat schrumpfte, schrumpfte auch der Lebensstil. Am Ende dominiert der Hunger. Die Kinder bekommen keine ausreichende Nahrung mehr, werden krank und schwach. In Berlin gibt es Demonstrationen von Angehörigen mit der Forderung, die deutschen IS-Anhänger nach Hause zu holen – zurück zu Mama.

Mehr zum Thema Forderung von Donald Trump Deutschland sieht Rücknahme inhaftierter IS-Kämpfer skeptisch Syriens Kurden haben Hunderte IS-Kämpfer und deren Familien festgenommen. Viele von ihnen würden ... mehr »

Die SDF würde die Ausländer gerne an ihre Heimatländer übergeben, damit ihnen dort der Prozess gemacht wird, doch diese zieren sich bisher. Zurecht, denn die Schieflage, in die die Diskussion mittlerweile gerutscht ist, wird nicht deshalb beseitigt, dass man sie zurückholt. Schon bekommt man den Eindruck, dass inzwischen aus Tätern Opfer geworden sind. Es sei hier darin erinnert, dass diese Leute auf bestialische Weise gemordet haben oder zumindest einer Terrorbande gedient haben, die vor keiner Grausamkeit zurückschreckte.

Auf diese Verbrechen angesprochen, hört man von den Frauen, sie seien nur Putzfrauen und Kindergebärmaschinen gewesen und mussten die Regeln des Kalifats wohl oder übel akzeptieren, wenn sie dort leben wollten. Hallo? Wo bleibt die Reue, die Selbstverantwortung? Auch siebenjährige Kinder wurden bewaffnet, mussten mit ansehen, wie andere enthauptet oder erschossen wurden, sind angehalten worden, als tapfere Gotteskrieger ebenso zu handeln. Die Unschuld dieser Kinder wurde früh zunichtegemacht. Anders als ihre Väter und Mütter können sie nichts dafür, bleiben aber gefährlich indoktriniert.

Innenminister Horst Seehofer hat recht, wenn er eine Einzelfallprüfung verlangt, bevor etwa 110 deutsche IS-Anhänger aus Syrien und dem Irak nach Deutschland zurückkehren. Es soll sichergestellt werden, ob sie tatsächlich deutsche Staatsbürger sind. Das gelte auch für die Kinder.

IS-Anhhänger sind Straftäter

„Eine kollektive Rücknahme von gefährlichen Leuten, mit dem Risiko, dass wir dann in Deutschland feststellen, dass der eine oder andere überhaupt nicht Deutscher ist“, möchte der Innenminister nicht verantworten.

Zurücknehmen muss Deutschland deutsche Staatsbürger, will es nicht weltweit als unglaubwürdig gelten. Denn Seehofer fordert seinerseits andere Staaten auf, ihre straffällig gewordene Bürger aus Deutschland zurückzunehmen. Und nichts anderes sind die deutschen IS-Anhänger: Straftäter, manche sogar Mörder.