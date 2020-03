Nach dem Schock kam die Wut, dann aber rasch der trotzige Wiederaufbau: New Yorker Feuerwehrmänner mit Flagge in den Trümmern des World Trade Center, drei Tage nach dem Anschlag 2001. Wann der Corona-Schock überwunden sein wird, kann man noch nicht absehen. (Rickey Flores /dpa)

Bis zum 10. September 2001 konnte sich niemand vorstellen, dass eine Gruppe Terroristen in einer minutiös geplanten Aktion vier voll besetzte Passagierflugzeuge in das World Trade Center, das Pentagon und auf das Weiße Haus lenkt. Das war dermaßen unglaublich, dass es nicht einmal als Plot für einen James-Bond-Film durchgegangen wäre. Ein Jahr zuvor ließ Dan Brown in seinem Roman „Angels and Demons“ (Illuminati) den Vatikan beinahe durch Antimaterie auslöschen – aber eben nur beinahe, sonst wäre der Thriller wohl kein Bestseller geworden. Doch am Morgen des 11. September 2001 lenkte eine Gruppe Terroristen in einer minutiös geplanten Aktion vier voll besetzte Passagierflugzeuge in das World Trade Center, das Pentagon und auf das Weiße Haus – das Unvorstellbare war geschehen.

Die Welt war für einige Tage im Schockzustand. Luftverkehr fand nicht mehr statt, die Börsenkurse rauschten in den Keller, vom dritten Weltkrieg wurde geredet – und sicher hamsterten nicht wenige genau deshalb Konserven, Nudeln, Batterien und vielleicht auch Klopapier. Doch der islamistische Wahnsinn hatte Methode: Er zielte auf die westliche Führungsmacht und das stärkste Militärbündnis der Welt. Entsprechend vorhersehbar waren die Reaktionen: Die Nato rief den Bündnisfall nach Artikel 5 ihrer Charta aus, das Taliban-Regime in Afghanistan wurde als Pate der Anschläge angegriffen und gestürzt. Rasch lief alles nach einer militärischen Logik ab: Der Feind war identifiziert, auf ihn konzentrierte sich alle Energie.

Sehr bald flogen die Airlines wieder in alle Welt, die Börsen erholten sich irgendwann auch. Schulen, Unis, Theater, Konzertsäle, Museen, Kinos, Bars, Schwimmbäder – alles blieb offen. Warum sollte man sie auch schließen? Wer das Pentagon ausradieren will, gibt sich nicht mit einer Diskothek zufrieden, dachte man damals. Diese Annahme wurde in den Folgejahren durch unzählige folgende Anschläge widerlegt. Das führte zwar zu schärferen Sicherheitsvorkehrungen, aber niemals zur Überlegung, alle möglichen Terrorziele am besten zu schließen, damit sie gar nicht angegriffen werden könnten. Im Gegenteil: Nach den Anschlägen in Paris am 13. November 2015 – ähnlich orchestriert wie jene 2001 – gingen die Bürgerinnen und Bürger der französischen Hauptstadt ganz bewusst aus. Flanieren gegen den Fanatismus: Ihr macht uns unseren Lebensstil nicht kaputt, lautete die trotzige Botschaft.

Ein Szenario wie aus dem Film „Outbreak“

Noch vor 14 Tagen konnte sich niemand vorstellen, dass in der bayerischen Provinz plötzlich über eine ganze Kleinstadt eine Ausgangssperre verhängt wird, wegen eines Virus. So ein Szenario kannte man höchstens aus dem Film „Outbreak“, der vor einem Vierteljahrhundert das Publikum fesselte. Doch seit diesem Mittwoch ist es Realität in Mitterteich, Landkreis Tirschenreuth – wenn auch nicht ganz so actionreich wie in Wolfgang Petersens Schocker mit Starbesetzung. Corona ist längst nicht so brutal und blutig wie Al-Kaida, und doch ist es viel unheimlicher. Ein Virus hat keine Ideologie, keine Strategie – folglich kann es auch keinen politischen Gegenentwurf, keine Gegenstrategie geben. Entweder hat man einen wirksamen Impfstoff oder man hat ihn eben noch nicht. Und solange kann man die Bedrohung nur eindämmen – mit Maßnahmen, die viel radikaler und weitreichender sein müssen als jene bei der Terrorismusabwehr.

Und darin liegt auch die große politische Herausforderung. In China lässt sich nun Staatspräsident Xi Jinping als entschlossener Krisenmanager feiern, dabei hat sein diktatorisches Regime die grenzenlose Ausbreitung von Covid-19 erst ermöglicht. Warnende Ärzte wurden mundtot gemacht, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Nein, eine hermetisch geschlossene, gleichgeschaltete Gesellschaft ist eben nicht die Antwort, wenn das Unvorstellbare dann doch geschieht. Jeder Schritt muss dann umso sorgfältiger abgewogen und transparent sein. Der Kampf gegen Covid-19 wird hierzulande für weit mehr Menschen persönliche Folgen haben als jener gegen Al-Kaida. Er könnte nicht nur massenhaft Ersparnisse, sondern ganze Existenzen gefährden. Unvorstellbar? Nein, wir müssen den Gedanken zulassen.