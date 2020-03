Die Ortseinfahrt und -ausfahrt von Mitterteich in Bayern wird überwacht. Manche fordern das fürs ganze Land. (Nicolas Armer /dpa)

So viel politische Entschlusskraft war nie, selbstverständlich als Echo auf die enormen Herausforderungen dieser Tage. Diese Krise nimmt keine Rücksicht auf die Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative, auf parlamentarische Abläufe, auf parteiinterne und interfraktionelle Abstimmungen. Sie treibt Verantwortliche dazu, schweren Herzens auf etwas zu verzichten, das seit einigen Jahren als magische Formel jeglicher Entscheidung gilt: alle mitzunehmen. Denn das kann dauern.

Entscheidungen müssen derzeit schnell fallen und doch nicht voreilig, mit Augenmaß, jedoch ohne Zögern und falsche Rücksichtnahme. Die Bundes- und die Landesregierungen sind dazu sehr wohl in der Lage, das zeigen die vergangenen Tage. Das Krisenmanagement gibt Anlass zur Hoffnung, es lädt ein, mit gängigen Vorurteilen aufzuräumen. Aber beides ändert nichts daran, dass ein gewisses Unbehagen bleibt – nicht gegenüber den Regierenden, sondern den Regierten.

Der starke Staat ist gefragt wie nie. Streng soll er sein, autoritär, unmissverständliche Ansagen machen, kein Pardon zeigen, anordnen, verbieten, ahnden, ganz Vater. Bis ins kleinste Detail sollen die Behörden bestenfalls durchdeklinieren, was erlaubt ist, was nicht. Die Bundesbürger lassen sich widerstandslos regieren, anweisen und einschränken. Ein Volk der Prozesshansel, mit ausgeprägtem Widerspruchsgeist ausgestattet, das sonst gerne aufbegehrt, sich Volkszählungen widersetzt, Autoritätspersonen ablehnt, ist überwiegend lammfromm geworden.

Manchen reicht es nicht, dass den Bürgern bislang eine relative Freiheit geblieben ist. Dabei ist sie dazu da, sich als mündig zu beweisen und zu zeigen, dass man damit umzugehen weiß. Dass man den schmalen Spielraum nutzt, ohne ihn auszunutzen. Das klappt überwiegend, aber nicht überall. Und eben das scheint die Gemeinschaft nicht allein regeln zu können. Wo die soziale Kontrolle versagt, wird nach staatlicher Überwachung gerufen. Wer nicht hören will, soll fühlen. Das Vertrauen in die Mündigkeit, die Einsicht und das Verantwortungsbewusstsein der Gemeinschaft ist irgendwann und irgendwo auf der Strecke geblieben.

Die härteste Regierung

Politisch ist dies die Stunde der Kurzentschlossenen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte nicht viel Federlesens und verhängte über den Freistaat eine Ausgangsbeschränkung, als seine Kolleginnen und Kollegen im Amt noch vor nie da gewesenen Eingriffen in die Grundrechte jedes Einzelnen zurückschreckten. Behilflich war ihm dabei die Lage in anderen Staaten, wo – wie das „Handelsblatt“ schreibt – der gesundheitliche Notstand erzwang, „was wie ein Wettlauf um den Titel der härtesten Regierung wirkt“. Söders sogenanntes Vorpreschen brachte ihm über den Weißwurstäquator hinweg Anerkennung ein.

In Nordrhein-Westfalen demonstriert Armin Laschet (CDU), was es heißt, klare Kante zu zeigen. Sein Land legte als erstes einen Katalog vor, der Verstöße gegen Kontaktverbote mit Bußgeldern bis zu fünfstelliger Höhe und in letzter Konsequenz Haftstrafen belegt. Dass Nordrhein-Westfalen just entschieden hat, Inhaftierte mit Kurzzeitstrafen in die Freiheit zu entlassen, um das Ansteckungsrisiko hinter Gittern zu minimieren, zeigt, was dieser Katalog bezweckt: Er soll den Bürgern Respekt einflößen und Laschets Ruhm mehren. Der Mann will schließlich ganz nach oben.

Verkehrte Welt: Sogar in Bremen macht sich der Bürgermeister Sorgen, dass dem Stadtstaat sein Ruf nachhängt – übermäßig liberal zu sein, lasch, nicht fähig zu unpopulären Schritten. Womit Jahrzehnte lang Sozialdemokraten die meisten Wählerstimmen für sich gewinnen konnten, ist ins Gegenteil umgeschlagen: Zu viel Toleranz kommt gar nicht gut an.

Alles, alles das kann verstehen, wer nicht völlig stumpf ist für die Umstände: Die Bilder aus Italien und Spanien sind ergreifend, die Prognosen der Wissenschaftler beängstigend, die Sorgen groß, die Zukunft ist ungewiss. Das darf kein Grund sein, die Hoffnung zu verlieren, dass die Gefahr bald schwindet – und dass mit ihr die Freiheit zurückkehrt, der Diskurs, die Eigenverantwortung.