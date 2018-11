Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird von seinem japanischen Kollegen Hiroshige Seko, Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, begrüßt. (Lars Nicolaysen/dpa)

Unter dem Banner seiner „neuen Industriepolitik“ ist Peter Altmaier in Asien unterwegs. Dort gäbe es mehr zu tun, als nur die Interessen deutscher Betriebe zu vertreten. In beiden Ländern ließe sich zum Beispiel über den Arbeitsmarkt diskutieren. „Demografische Veränderungen und die Digitalisierung werden zu einem grundlegenden Wandel der Wirtschafts- und Arbeitswelt führen“, mahnte Peter Altmaier am Montag vor seiner Abreise gen Osten.

So führte ihn sein Weg zunächst ins ökonomisch eng verwandte Japan. Denn: „Gleichzeitig müssen wir unsere Volkswirtschaften für die technologischen Herausforderungen der Zukunft fit machen, und dies in einem schwieriger werdenden Umfeld. Deshalb sehe ich in vielen Bereichen große Chancen für ein gemeinsames Vorgehen.“ Insofern liegt der Wirtschaftsminister richtig: Mit Japan, dessen Bevölkerung ebenso wie die deutsche rasant altert und dessen Wirtschaft ähnlich wie Deutschlands auf exportorientierten Industriezweigen fußt, könnte man an einigen Herausforderungen dieser Zeit gemeinsam wachsen.

Rechtliche Bedingungen dürften sich erleichtern

Als Wirtschaftszweige, auf die Altmaier sich beim gemeinsamen Lernen konzentrieren will, nannte er die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, das autonome Fahren und Cloud-Computing. In den meisten dieser international umkämpften Branchen sind Hersteller beider Länder auf einem ähnlichen Entwicklungsstand. „Es ist daher von zentralem Interesse für mich, die deutsch-japanische Kooperation und Partnerschaft zu intensivieren und auch auf industrielle Schlüsselbereiche der Zukunft auszudehnen.“

Im Lichte seiner Mitte Oktober angekündigten „neuen Industriepolitik“, durch die der Wirtschaftsminister die internationale Stellung heimischer Betriebe mit Subventionen für die Schaffung strategischer Firmenverbünden stärken will, streckt Altmaier nun also die Hand nach Japan aus. Und seit die EU im Sommer ein Freihandelsabkommen mit Japan abgeschlossen hat, dürften sich auch die rechtlichen Bedingungen für eine vertiefte Zusammenarbeit erleichtern.

Doch was Altmaier beim Besuch in Japan leider ausließ, war die andere Herausforderung, die er vor seiner Abreise noch erwähnt hatte: der Wandel der Arbeitswelt. Japan und Deutschland teilen auch in diesem Punkt gemeinsame Erfahrungen. Die alternde Bevölkerung wird in den nächsten Jahren Millionen an Senioren hervorbringen, die von der Rente nur noch schwerlich leben können. Das liegt unter anderem an den Pensionssystemen beider Länder, die nicht-regulär Beschäftigte diskriminieren.

Auch in diesem Punkt müsste Altmaier gezielt den Austausch suchen, denn durch die Vertretung der Interessen heimischer Betriebe allein sind solche Probleme nicht behoben. Gerade neue Industrien tendieren dazu, nicht-reguläre Jobs auszuschreiben, die entweder zeitlich begrenzt oder auf Teilzeit ausgerichtet sind, durch die Arbeitskräfte also auch kaum Punkte im Pensionssystem sammeln. Wie kann Politik die Menschen davor schützen, im Alter in die Bedürftigkeit zu rutschen?

Ein vergessenes Thema

Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass Altmaiers Stopp seit Donnerstag viele Ideen jenseits von nationaler Industriepolitik hervorbringen wird. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta wird der Wirtschaftsminister die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft leiten. Auf der dreitägigen Konferenz geht es vor allem um Infrastruktur-Investitionen, intelligenten Städtebau sowie das Bevölkerungswachstum des asiatischen Kontinents.

Was nicht im Fokus steht: Wie deutsche Betriebe und die Politik dazu beitragen könnten, auch mit möglichst vielen der 262 Millionen Indonesier eine Partnerschaft einzugehen. Schließlich könnte das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt schon heute viel mehr sein als der günstige Produktionsstandort für Betriebe reicher Länder. Jedes Jahr entsendet Indonesien zahlreiche Arbeitskräfte in andere Länder, unter anderem Pfleger. Deutschland, wo akuter Mangel an Pflegekräften herrscht, sollte verstärkt um diese Fachkräfte werben. Denn von Entsendungen in hohen Zahlen würde auch die indonesische Wirtschaft profitieren, da die im Ausland aktiven Arbeitskräfte einen Teil ihres Einkommens zurück in die Heimat senden.

Über Erfahrungen mit solchen Modellen hätte sich Altmeier wiederum mit Japans Wirtschaftsminister austauschen können, der mit Indonesien und anderen Ländern bilaterale Verträge über die Entsendung von Arbeitskräften abgeschlossen hat. Aber das Thema scheint der Wirtschaftsmeister vergessen zu haben.