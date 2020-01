Trauergottesdienst für den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Er wurde durch einen Kopfschuss ermordet. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. (Swen Pförtner/dpa)

Politiker vertreten das Volk. Leicht ist diese Aufgabe nicht. Denn nie können sie es allen recht machen. Das ist im Grunde auch nicht weiter schlimm. Kritik und engagierte Diskussionen sind erlaubt und sogar wünschenswert. Wir leben in einer Demokratie, und nicht selten werden die besten Entscheidungen getroffen, wenn sich alle Seiten geäußert haben, wenn man sich ausgetauscht hat.

Leider ist das mit dem Diskutieren so eine Sache. In den sogenannten sozialen Medien findet eine sachliche Auseinandersetzung immer seltener statt. Der Modus im Netz ist die Dauererregtheit, es wird gehetzt, geflucht, beleidigt und gedroht. Unerträglich.

Die Grenzen des Sagbaren haben sich verschoben, und die Verrohung der Sprache ist längst nicht mehr nur ein Problem des Internets. Den Worten in der digitalen Welt folgen immer häufiger Taten in der realen Welt. Wenn sich durch Wahlen legitimierte Entscheider aus Angst um ihr Leben und das Wohl ihrer Familien gezwungen sehen, von Ämtern zurückzutreten, ist das der Anfang vom Ende. Wir Demokraten müssen wachsam sein und unsere Stimmen erheben, sonst gewinnen am Ende die Feinde der Demokratie.