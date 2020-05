Soyeon Schröder-Kim, Frau von Altbundeskanzler Gerhard Schröder, folgen auf Instagram rund 8000 Menschen. (Julian Stratenschulte /dpa)

Nun also auch Altkanzler Gerhard Schröder, und die Corona-Krise kann nur bedingt als Entschuldigung herhalten: Die Deutsche Presseagentur meldete am Donnerstag: „Soyeon Schröder-Kim (49), Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder (76), bietet auf Instagram immer öfter private Einblicke in das Leben des früheren SPD-Chefs.“ Auf einem Bild sieht man wie Gerhard Schröder Bratkartoffeln brät – und dabei Haut zeigt. Andere binden sich in der Küche eine Schürze um, Schröder steht in einer ärmellosen Daunenweste am Herd, warum auch immer. Auf einem anderen Bild schneidet der Sozialdemokrat eine ­Grimasse, derweil ihm seine Frau demonstrativ und ersichtlich für das Foto die Haare zu schneiden scheint.

Mit oder ohne Schürze: Die Fotos sind befremdlich. Ihr Sinn erschließt sich nicht. Damit sind Gerhard Schröder und seine Frau nicht allein. Millionenfach ergießen sich private Belanglosigkeiten ins Netz, und man muss beinahe bedauern, dass die Kapazitäten des www nicht endlich sind.

Wer meint, dass das Privatfernsehen mit Geschmacklosigkeiten wie „Big Brother“ oder dem „Dschungelcamp“ den Tiefpunkt der Selbstvermarktung darstellt, hat sich noch nie auf Instagram oder Youtube umgesehen: Hans und Franz, Kevin und Kristin entblößen und entblöden sich, zeigen ihr Frühstück und ihren Einkauf, ihre Wohn- und Schlafzimmer, ihren Urlaub, ihre Haustiere, ihre Verwandten. Sogenannte Influencer, denen Zehntausende beim Leben zusehen, brechen vor der Kamera in Tränen aus oder geraten in Wut, berichten über Trennungen und Trauer. Heiratsanträge werden vor laufender Kamera gemacht, Kinder turnen durch Videos, wenn sie nicht schon auf eigenen Kanälen kostenfrei zugesandtes Spielzeug testen.

Soyeon Schröder-Kim folgen auf Instagram rund 8000 Menschen, ein erlesener Zirkel, wenngleich die Auslese nicht in Frau Schröder-Kims Händen liegt. Dennoch spiegeln diese winzigen Einblicke ins Private eine Entwicklung, für die das Wort Trend eine gigantische Untertreibung ist. Es handelt sich eher um einen Tsunami, der sich in den sozialen Netzwerken verbreitet und mehr und mehr Menschen an die Oberfläche der öffentlichen Aufmerksamkeit spült. Während (manche) Prominente versuchen, nichts Privates in die Öffentlichkeit zerren zu lassen, bieten es Nicht-Promis wie eine Ware feil, um bekannt zu werden.

Influencer als Beruf

Dabei geht es um Beachtung, aber auch um Geld. Bianca „Bibi“ Claßen gehört zu den Topverdienern der Branche. Unlängst zeigte sie auf Youtube ihr Haus. Der „Stern“ berichtet: „Das Wort ,privat‘ existiert in der Welt von BibisBeautyPalace nicht. Der Kanal ist zur ,Truman Show‘ der realen Welt verkommen.“ Dass sich Bibi eine Villa mit Pool leisten kann, weil sie und ihr Mann sich und die Kinder vermarkten, findet Anerkennung: In einer Studie des Digitalverbands Bitkom sah die Hälfte der befragten Jugendlichen Influencer als Beruf an. Jeder dritte liebäugelte laut Befragung damit, selbst auf diese Weise andere zu beeinflussen. Ist das dem Alter geschuldet und einer gewissen Naivität? Oder stellt Privatsphäre für die Generation Instagram keinen Wert mehr dar und bedarf entsprechend keines Schutzes mehr?

Und wenn schon? Wem das nicht gefällt, muss es sich schließlich nicht anschauen, kann enthaltsam bleiben, virtuelle Existenzen ausblenden. Schön wär’s: Der Verlust des Privaten verschiebt gesellschaftliche Markierungen. Wer selbst mit intimen Einblicken ins eigene Seelen-­leben in die Öffentlichkeit drängt, hat wenig Skrupel, die Privatsphäre anderer zu verletzen. So erklären sich Paparazzibilder von Laien.

Auch andernorts zeigt sich der Wertewandel: Es menschelt wie verrückt, ob im Verein oder im Berufsleben. Kollegen, die nichts von ihrem Leben außerhalb des Betriebs preisgeben mögen, gelten schnell als verschroben. Die „Zeit“ berichtet: „Während früher erwartet wurde, Berufliches und Persönliches klar zu trennen, ist das heute nicht nur schwer geworden – es ist aus der Zeit gefallen. Arbeiten heißt heute, Einblicke in sein privates Leben zuzulassen, ob man will oder nicht.“ Ein Grund dafür sei die beruflich-private Mischnutzung von sozialen Netzwerken. Es gab eine Zeit, einerlei wie man das bewerten mag, da musste man nicht viel tun, um aufzufallen. Heute gelten verschlossene Menschen als verhaltensauffällig.

„Bildung lässt sich nicht downloaden“, hat der TV-Promi Günther Jauch einmal gesagt, der Persönliches und Familiäres angeblich hütet wie einen wertvollen Schatz. Zu ergänzen ist: Privatsphäre kann man nicht bei Amazon bestellen.