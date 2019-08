Eine Aktivistin der Nichtregierungsorganisation Campact protestiert mit einem Plakat gegen Hate Speech im Internet. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Wenn ich als @medienpilotin auf Twitter unterwegs bin, fühle ich mich dort eigentlich ganz wohl. Ein bisschen ist es so, wie wenn man als Neuling in eine fremde Stadt kommt: Man schaut sich um, stöbert hier und da, verfolgt gespannt die Debatten auf den Plätzen der Stadt, wundert sich mitunter über komische Trends oder merkwürdige Sprüche von Personen und muss auch das eine oder andere Mal kichern oder zumindest grinsen.

Man lauscht und ist Teil von Gesprächen, die zu neuen Erkenntnissen, zu neuen Sichtweisen und zu interessanten Denkanstößen führen und in jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, was man neugierig beobachten kann.

Leider gibt es aber auch diese anderen Räume, in denen mit Worten geprügelt wird – auf dem öffentlichen Marktplatz genauso wie auf Twitter. Es sind verbale Folterräume, in denen Worte zu Waffen werden. In der Onlinewelt stehen Hasskommentare, die beleidigende, rassistische und gewaltverherrlichende Botschaften verbreiten oder zu Straftaten aufrufen, die sogenannte Hate Speech, für die verbale Müllkippe an Netzbotschaften.

Diese Kommentare sind weder Einzelfälle, noch sind sie nur auf Twitter zu finden. Und ihre Verfasser agieren längst nicht alle anonym: Dem Vernehmen nach sind sie eher männlich, eher älter, nicht online aufgewachsen und mit dem Umstand, dass ihre Hasskommentare für jedermann sichtbar sind, nicht vertraut. Leider ist so ein rauer Umgangston an oder über der Schwelle zur Rechtswidrigkeit für viele im Netz schon fast normal geworden, sodass sie mit den Schultern zucken und sich sagen: Das ist heutzutage eben so.

Das ist aber ganz sicher nicht der richtige Weg. Wir dürfen hier nicht tatenlos zusehen, wie das Vertrauen in die Netzgesellschaft zerstört wird. Aufgeben ist nie die richtige Lösung, weder offline noch online. Resignation ist keine Option!

Die Initialen dieses Satzes ergeben RIKO, den Sie vielleicht als tiefbegabten Meisterdetektiv aus einer Kinderbuchreihe kennen. Er hat sich durch Rückschläge nie entmutigen lassen, sondern immer weiter für das Gute gekämpft.

Die Bremische Landesmedienanstalt möchte das auch und hat daher gemeinsam mit dem Landeskriminalamt und Bremer Medienhäusern eine Initiative mit diesem Namen gegründet, die sich gegen Hasskommentare im Netz richtet und sie leichter zur Verfolgung bringen möchte.

Rechtsdurchsetzung funktioniert nämlich auch im Netz. Und Hasskommentare sind kein Kavaliersdelikt.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt und seit 2018 ist sie auch Vorsitzende der Direktorenkonferenz aller Landesmedienanstalten.