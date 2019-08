Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer (links) sucht die Nähe von Russlands Präsidenten Wladimir Putin - und hofft, damit im laufenden Wahlkampf zu punkten. (Alexei Nikolsky / dpa)

Deutsche Politik ist manchmal seltsam, vor allem in Wahlkampfzeiten: Nach Zuwanderung und Klima wird nun plötzlich das Verhältnis zu Russland ein vermeintliches Gewinnerthema, vor allem im Osten der Republik. Das überrascht zunächst, weil dort Verehrung und Verklärung von Mütterchen Russland lange nicht besonders verbreitet war. Vor allem aber verstört es, weil die grundsätzlich sympathischen Appelle zur Völkerverständigung oft mit einem unkritischen, ja wohlwollenden Blick auf die russische Regierungspolitik einhergehen. Kommt dann auch noch eine bedenklich anti-westliche Gesellschaftskritik hinzu, die fast unisono von AfD über CDU und SPD bis hin zur Linken tönt, dürften im Kreml die Krimsekt-Korken knallen. In der politischen Klasse dieser Republik sollten hingegen die Alarmglocken schrillen.

Vor allem muss man die Behauptungen, mit denen Wladimir Putins vielfarbige Sympathisanten hierzulande operieren, dringend kritisch, offensiv und öffentlich hinterfragen. Leider üben sich die Bundesregierung samt Kanzlerin, aber auch die Führungsgremien der Parteien bislang in einer luxuriösen sommerlichen Bräsigkeit. Die Rechnung dafür kommt in wenigen Wochen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, Ende Oktober auch in Thüringen. Und todsicher später einmal auf internationaler Ebene.

Sprache mit Zwang erlernen

Fangen wir also mit der Mär an, dass im Osten das Verständnis für Russland „grundsätzlich“ größer sei, weil „historisch gewachsen“. Wer die Zeiten der deutschen Zweistaatlichkeit bewusst miterlebt und die DDR auch öfter besucht hat, bekam einen anderen Eindruck. Beliebt war „der Russe“, oft schlicht als „Iwan“ tituliert, bei den Wenigsten. Seine Sprache lernte man gezwungenermaßen und widerwillig, meist ohne Sympathie oder auch nur Interesse für die dahinter stehende Kultur. Die von Russen dominierte Sowjetunion galt als das, was sie tatsächlich auch war: eine imperialistische Besatzungsmacht, die in ihren Satellitenstaaten diktatorische Stellvertreter-Regimes unterhielt.

Begehrlichkeiten und Sehnsüchte der überwältigenden Mehrheit der DDR-Bürger gingen ausschließlich in eine Richtung: nach Westen. Deshalb sperrte man die Bevölkerung ja auch mit enormem Aufwand ein. Und 1990 erwartete diese Bevölkerung neben der Ankunft der D-Mark und der ersten Autohäuser genauso ungeduldig den Abzug der 338.000 Sowjetarmisten samt ihrer Offiziersfamilien. Der erfolgte schließlich vor 25 Jahren, und Russland ließ ihn sich mit rund 15 Milliarden D-Mark versüßen. Das Gros dieser Summe dürfte im Westen Deutschlands erwirtschaftet worden sein. Die russisch-sowjetischen Soldaten verspottete man in der DDR übrigens wegen ihrer Schulterklappen mit den kyrillischen Buchstaben CA (für Sowjetskaja Armija) entweder harmlos als „Circus Aljoscha“ oder zynisch als „Camping Afghanistan“.

Die Wiedervereinigung war nicht die endgültige Lösung

Die jetzt grassierende Bewunderung Russlands und seines politischen Führers ist also nicht unbedingt tief und rein empfunden, sondern sicher auch der Tatsache geschuldet, dass die westliche Führungsmacht gerade bedauerlicherweise von einem unberechenbaren Rassisten regiert wird. Sie wirkt manchmal auch wie ein störrischer Protest gegen die Tatsache, dass mit der Wiedervereinigung das Leben im Osten nicht automatisch sorgen- und risikofrei wurde, dass Freiheit vor allem auch Verantwortung für sich selbst bedeutet. Dieser Zumutung ist man natürlich unter einem autokratischen Regime á la Putin nicht ausgesetzt – wie bequem.

Im wohligen Mief des Kollektivs scheint dann auch die gerne bemühte „Seelenverwandtschaft“ zu ruhen. Herzlichen Glückwunsch! Seelenverwandtschaft mit einer Bevölkerung, in der nach unabhängigen Umfragen seit Jahren die Popularität Josef Stalins stetig steigt. Die Verehrung dieses Massenmörders und Menschheitsverbrechers wird flugs damit erklärt, dass der große „Woschd“ (Führer) ja schließlich die Nazi-Invasoren besiegt habe. Dass die Wehrmacht vielleicht nie bis nach Moskau, Leningrad, Stalingrad gekommen wäre, wenn Stalin nicht 1937 fast die komplette eigene Militärführung liquidiert hätte, bleibt unerörtert – ist ja auch unbequem.

Mehrfacher Wechsel von Staatszugehörigkeiten

Ähnlich nonchalant geht man mit den Rechten von Völkern und Staaten um, die dummerweise zwischen Deutschland und Russland liegen – auch das hat ja tiefe historische Wurzeln. Wie dreist von Polen, Ungarn, Balten und Tschechen, einfach der Nato beizutreten, ohne vorher im Kreml um Erlaubnis zu fragen! Für brave Putinisten ist es folglich kein Wunder, dass sich das größte Land der Erde (elf Zeitzonen) langsam „umzingelt“ fühlt. Da muss man dann wenigstens die Ukrainer rasch zu „Kleinrussen“ erklären. Das erinnert fatal an die Marotte türkischer Nationalisten, aus Kurden „Bergtürken“ zu machen – oder an die Umwidmung Österreichs in „Ostmark“ nach dem „Anschluss“ 1938. Da ticken dann doch alle Autokraten und deren Fangemeinden gleich.

Natürlich fehlt nie der Hinweis, dass die Krim ja „eigentlich immer russisch“ gewesen sei – also genau von 1783 bis 1954. Mit diesem Geschichtsverständnis könnte man Putin gleich noch die drei Baltenstaaten hinterher werfen – wenn die nicht zum Glück inzwischen Nato-Partner wären. Viele Territorien Europas haben im Laufe der Jahrhunderte mehrfach die Staatszugehörigkeit gewechselt. Ihre heutigen Grenzen für beliebig zu erklären, ist sicher kein Beitrag zur Befriedung des Kontinents. Auf gewaltsame Grenzverschiebungen mit Sanktionen zu reagieren, ist also das Mindeste, was notwendig ist.

Russland ist Mitglied des Weltsicherheitsrates

Ja, das kostet Geld und Zeit, es erfordert Stehvermögen und Hartnäckigkeit. Jene, denen das alles zu viel ist, flüchten sich gerne in einen ebenso hilflosen wie feigen Satz: „Eine Lösung gibt es nie gegen Russland.“ Wieso eigentlich? Weil Russland Atomwaffen hat - wie Pakistan? Weil dort 144 Millionen Menschen leben – also mehr als in Japan, aber weniger als in Bangladesch? Weil es die elftgrößte Volkswirtschaft ist, nach Indien und Brasilien und knapp vor Südkorea? Weil es die fünftgrößte Goldreserve der Welt hält, die freilich deutlich kleiner ist als die deutsche? Weil es im Ranking unserer Handelspartner auf Platz 14 steht, zwischen Spanien und Ungarn? Weil es immer noch unser wichtigster Rohöl- und Erdgaslieferant ist? Monopolist ist es auf diesem Markt jedenfalls nicht.

Es gibt exakt einen einzigen Grund, warum in der internationalen Politik manches nicht ohne Russland geht: Es ist Mitglied im exklusiven Club der fünf ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates, ausgestattet mit einem Veto-Recht. Deshalb wird es also nie eine Verurteilung durch die UN geben, weil die russische Luftwaffe in Syrien Krankenhäuser bombardiert. Oder weil russische Streitkräfte im Donbass einen verdeckten Krieg gegen die Ukraine auf ukrainischem Territorium führen – selbst wenn sie dabei „versehentlich“ eine vollbesetzte Passagiermaschine abschießen. Oder weil ein russischer Geheimdienst einen Giftanschlag auf einen abtrünnigen Agenten in Großbritannien verübt.

Das alles sind – neben vielen anderen – zweifellos gute Gründe, die Struktur der Vereinten Nationen infrage zu stellen und leidenschaftlich für ihre Reform zu kämpfen. Gründe zur Nachsicht mit der russischen Regierung sind es gewiss nicht. Auch nicht in Wahlkampfzeiten und erst recht nicht, wenn am rechten und linken Rand dafür geworben wird. Solidarität sollte nicht der russischen Regierung gelten, sondern jenen russischen Demokraten, die bei jeder Demonstration von ihr zu Hunderten inhaftiert werden. Darüber ist zu sprechen, bevor man an eine Aufhebung von Sanktionen auch nur denkt.