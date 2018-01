Symbolbild. Damit Jugendliche nicht in die Fänge radikaler Gruppen gelanden, fordern Experten systematische Präventionen. (dpa)

Faris ist 18, als er sich radikalisiert. Davor führte der Abiturient ein ausschweifendes Leben, griff zu Drogen und Alkohol, feierte andauernd Partys. Doch damit gibt sich Faris plötzlich nicht mehr zufrieden, sein Leben fühlt sich bedeutungslos an. Im Internet sucht er nach „festen Standpunkten“. Dort gerät er immer weiter hinein in den Strudel des Salafismus.

Die Geschichte von Faris, die aus einem Interview für ein Forschungsprojekt an der Universität Bremen stammt, ähnelt der vieler radikalisierter Jugendlicher. „Oft weisen sie eine Krisenbiografie auf, sie begeben sich geradezu akribisch auf die Suche nach möglichst einfachen Antworten. Sie sind in einem strengen, wenig einfühlsamen Milieu groß geworden und haben Ausgrenzung erfahren“, beschreibt Gritt Klinkhammer, Religionswissenschaftlerin und Betreuerin des Projektes, die typischen Lebensverläufe bei einer Podiumsdiskussion der Universität.

Systematische Prävention gefordert

Damit Jugendliche erst gar nicht in die Fänge radikaler Gruppen geraten, fordert der Osnabrücker Islamwissenschaftler Michael Kiefer eine systematische Prävention. Bundesweite Konzepte gebe es bislang nicht – anders als in Großbritannien. Hinzu kämen die verschiedenen Standards der Bundesländer. In Niedersachsen wisse Kiefer von lediglich einer Beratungsstelle zum radikalen Islamismus, Nordrhein-Westfalen habe dagegen 20 Anlaufstellen.

Für Kiefer sind Solzialarbeiter und Schulen aufgefordert, das Umfeld der Jugendlichen bei einem Verdacht mit einzubeziehen. Auf eine Radikalisierung hindeuten könnten die Mediennutzung, etwa wenn jemand Daesch-Propaganda auf seinem Handy herumzeigt, gravierende Verhaltensänderungen und eine konfrontative Religionsausübung. Von einem Alleingang aber rät der Experte ab. Vielmehr müsse auf ein Präventionsnetzwerk von Schulen, Jugendhäusern, Moscheen, Polizei und Verfassungsschutz zurückgegriffen werden. Außerdem sei es für Schulen und andere Einrichtungen wichtig, ein Handlungskonzept für den Fall eines Verdachts auszuarbeiten.

Dilek Ergüven, Religionslehrerin am Schulzentrum an der Bördestraße, betont die Rolle des Religionsunterrichts in Bremen für die Vorbeugung von Glaubensradikalisierung. „Die Haltung des Lehrers ist ungemein wichtig“, sagt sie. Wenn ihr zum Beispiel auffalle, dass ein Schüler eine fragwürdige Meinung zur Rolle der Frau vertritt, könne sie darauf im Unterricht reagieren. „Das ist unser Glück als Religionslehrer, dass wir das intensiv begleiten können.“ Schulunterricht müsse zudem stärker den Umgang mit Quellen vermitteln, sagt Ergüven. Zum einen, weil immer weniger hinterfragt werde, woher Informationen stammen. Zum anderen, damit Schüler erst gar nicht empfänglich für radikale Ideologien werden. Die historisch-kritische Auseinandersetzung mit dem Koran sei eine Möglichkeit, das zu erreichen.