Am Silvesterabend des vergangenen Jahres empörte sich die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch via Twitter über einen auf Arabisch verfassten Neujahrsgruß der Kölner Polizei. Sie schrieb dabei von „gruppenvergewaltigenden Männerhorden“. Twitter sperrte von Storchs Account, weil sie gegen Richtlinien verstoßen habe.

Die Satire-Zeitschrift „Titanic“ griff das Thema auf, verpflichtete von Storch als vermeintliche Gasttwitterin. Die parodistischen Tweets der falschen von Storch führten wiederum zur Sperrung des „Titanic“-Accounts. Wieder ging es um einen Verstoß gegen Twitters Richtlinien – doch viele Experten vermuteten, dass die vorübergehenden Sperrungen eine Folge des Netwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) sind.

Das umstrittene NetzDG ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Es verpflichtet soziale Netzwerke mit mehr als zwei Millionen Nutzern, rechtswidrige Hass- und Hetz-Posts zu löschen. Hierfür reicht die Meldung eines einzigen Nutzers aus, der sich an einem Post stört. Der Betreiber des Netzwerks muss dann entscheiden, ob ein Verstoß vorliegt und ihn gegebenenfalls löschen.

Wenn gemeldete Inhalte trotz erhobener Beschwerde nicht entfernt werden, können Nutzer den Sachverhalt dem Bundesamt für Justiz (BfJ) melden. Dort wird dann geprüft, ob der Netzwerkbetreiber seiner Pflicht nicht nachgekommen ist und er dementsprechend sanktioniert wird. Nach eigenen Angaben sind beim BfJ bisher 127 Formulare eingegangen (Stand: Mittwoch, 31. Januar 2018), in denen Nutzer beanstandeten, dass ein soziales Netzwerk einen rechtswidrigen Post trotz ihrer Meldung nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraums gelöscht habe.

„Offensichtlich“ strafbare Inhalte müssen die Netzwerkbetreiber innerhalb von 24 Stunden löschen. Inhalte, bei denen Zweifel ob ihrer Strafbarkeit bestehen, nach spätestens sieben Tagen. Andernfalls drohen den Unternehmen Geldstrafen, die im Wiederholungsfall bis zu 50 Millionen Euro betragen können.

Marc Liesching, Professor für Medienrecht an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, sieht schon die Begrifflichkeit „offensichtlich strafbar“ kritisch: „Im Medienstrafrecht gibt es nichts Offensichtliches“, sagt er. Die offensichtlichen Fälle, die als Beispiele für strafbare Posts aufgeführt werden, gebe es so in der Praxis nicht. Und wenn ein Fall vorliegt, bei dem mehrdeutige Auslegungen möglich sind, kann dieser in der Regel nicht zur Strafbarkeit führen.

Kunst- und Satirefreiheit

Gelöscht wird der gemeldete Post – so zeigen es jedenfalls die Beobachtungen von Experten – seit Bestehen des Gesetzes mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem – „selbst wenn die Strafbarkeit sehr zweifelhaft ist“, sagt Liesching. Denn Betreiber von sozialen Netzwerken werden kaum das Risiko eingehen, einen gemeldeten Post nicht zu entfernen, vermuten Kritiker.

Das Prinzip, Inhalte im Zweifelsfall lieber zu löschen, wird „Overblocking“ genannt. Es kommt auch zur Anwendung, weil „normales Personal“, wie Liesching sagt, schnell überfordert ist, was die Beurteilung von strafbaren Inhalten angeht. „Dafür müsste sich ein soziales Netzwerk eigentlich 20 Volljuristen mit Know-how zu strafrechtlichen Fachfragen leisten.“

Auch bei der Frage, was unter Kunst- und Satirefreiheit fällt, tun sich die Netzwerkbetreiber oft schwer – selbst bei vermeintlich offensichtlichen Fällen. Für Hendrik Zörner, Pressesprecher des Deutschen Journalisten-Verband (DJV), ist die vorübergehende Sperrung des „Titanic“-Accounts ein „klarer Fall von Zensur“.

Es sei erwiesen, dass bei der Entfernung von Posts Kräfte am Werk sind, die dafür nicht qualifiziert seien – egal, ob es sich um Algorithmen oder Mitarbeiter handelt. Sein vorläufiges Fazit ist daher „verheerend, wirklich verheerend“. Für Zörner ist es Fakt, dass inzwischen „große Unternehmen darüber entscheiden, wie weit in Deutschland die Meinungsfreiheit gehen darf“.

Alexander Roßnagel, Datenschutzrechtler und Sprecher des Forschungsverbunds „Forum Privatheit“, bewertet das Gesetz positiv: „Unserer Ansicht nach wird die Kritik dem Gesetz nicht gerecht.“ Vor allem die oft vorgebrachten Argumente, dass private Anbieter zu Richtern werden und „Overblocking“ gängige Praxis wird, hält er für übertrieben.

Auch, weil ein Netzwerkbetreiber erst Bußgelder zahlen müsste, wenn er nachweisbar kein Managementsystem für die Bearbeitung von Beschwerden eingeführt hat. Aus Angst vor hohen Strafen würden Twitter und Co. demzufolge keine Posts löschen, sondern weil die Rechtsabteilung dies für richtig erachtet.

10.000 neue Mitarbeiter

Kürzlich gab Facebook bekannt, noch in diesem Jahr weltweit 10.000 neue Mitarbeiter für die Beseitigung von Hass im Netz einzustellen. Nach Ansicht von Roßnagel habe auch das NetzDG zu dieser Einsicht geführt. „Erst durch das neue Gesetz wurde Facebook in Deutschland verpflichtet, ein Managementsystem zu finanzieren“, sagt er.

Diese Kosten haben die sozialen Netzwerke bisher gescheut, obwohl schon das 1997 eingeführte Teledienstgesetz und ab 2007 das Telemediengesetz sie verpflichtet hat, etwas gegen den Hass im Netz zu unternehmen. Ihrer Verantwortung wurden sie aber nicht gerecht, was das nun NetzDG ändern sollte. Schon vor Inkrafttreten des Gesetzes war wiederholt die Rede von „Zensur“ und „einer Gefahr für die Demokratie“.

Medienrechtler Liesching erkennt zwar keine Zensur im Sinne der Verfassung, dafür aber eine „Zensurstruktur, die verhindert, dass manche Meinungen frei geäußert werden“. Seiner Ansicht nach ist das NetzDG mit der im Grundgesetz verankerten Meinungsfreiheit nicht zu vereinbaren.

Liesching befürwortet vielmehr einen offenen Diskurs innerhalb der Gesellschaft. Auch mit Themen, bei denen extreme Positionen vertreten werden. Er spricht sich daher für eine Abschaffung des Gesetzes aus. Einzig den Paragraf 5, der zur Bereitstellung eines Zustellungsbevollmächtigten im Inland verpflichtet, hält er für sinnvoll.

Für Zörner vom DJV ist es unumgänglich, dass das Gesetz beerdigt oder reformiert wird. „Für uns ist entscheidend, dass es Ausnahmeregelungen für die Accounts von Medien, Verlagen, Sendern und Nachrichtenportalen geben muss“, sagt er. Es müsste eine klare Linie zwischen den Accounts von Medienverantwortlichen und den privaten Accounts von Hetzern gezogen werden, für die das Gesetz ursprünglich auch gedacht war.

Ansonsten handele es sich bei dem Gesetz um einen Eingriff in die Pressefreiheit, der zumindest diesem Medium ein Stück seiner Demokratie nähme. Datenschutzrechtler Roßnagel spricht sich hingegen für einen Erhalt des Gesetzes aus. „Ohne eine gewisse Ordnung wird es immer schwer sein, die strafbaren Inhalte einzudämmen,“ sagt er. „Der Bedarf für Verpflichtungen besteht.“

Zwischenfazit im Sommer

Er vermutet aber, dass noch weitere Mittel gefunden werden müssen, bis es tatsächlich greift. Fehlerfrei sei das Gesetz definitiv noch nicht, wie die Sperrung des „Titanic“-Accounts gezeigt habe. „Wenn eine Nachricht oder Seite zu Unrecht gesperrt worden ist, dann hat der Betroffene es schwer, dies überprüfen zu lassen“, sagt Roßnagel.

Seiner Ansicht nach müsste jedem, der in seiner Meinungsfreiheit verletzt worden ist, die Möglichkeit einer leichten gerichtlichen Überprüfung gegeben werden. Im Sommer soll ein Zwischenfazit gezogen werden. Dass dabei beschlossen wird, das NetzDG rückgängig zu machen, ist unwahrscheinlich.

Auch dass mindestens ein Viertel des Bundestages beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde einlegen wird, kann ausgeschlossen werden. Schließlich gibt es im Bundestag nur wenig Opposition gegen das Gesetz. Auch vonseiten der Netzbetreiber wird wohl kaum eine Beschwerde zu erwarten sein, vermuten Kritiker.