Siegte in Texas mit knapper Mehrheit: Republikaner Ted Cruz. (Segar/Reuters)

Repräsentantenhaus an die Demokraten, Senat an die Republikaner: Die Politik in den USA wird nicht einfacher – aber bunter. Das sind die Gewinner und Verlierer einer Wahlnacht mit vielen knappen Entscheidungen.

Gewinner: Ehemalige Verurteilte in Florida Florida ist ein wichtiger Swing State, also ein Staat, in dem mal die eine, mal die andere Seite die Mehrheit holt. Bei einem Referendum parallel zu den Kongresswahlen haben die Menschen zugestimmt, künftig Verurteilten und früheren Häftlingen das Wahlrecht wieder einzuräumen. Nach Schätzungen mancher Bürgerrechtsgruppen könnte es dadurch bis zu 1,5 Millionen neue Wahlberechtigte geben, darunter rund jede und jeder sechste schwarze potenziell Wahlberechtigte.

Gewinner: Republikaner in Dörfern

Großstädter und Menschen in Vororten haben diesmal noch deutlicher demokratisch, ländliche Gegenden dagegen noch deutlicher republikanisch gewählt. Das US-Wahlrecht bei Präsidentschaftswahlen bevorzugt schwächer besiedelte Bundesstaaten, sie dürfen im Verhältnis mehr Wahlmänner entsenden. Das ist gut für die Republikaner auf dem Land – sie haben mit weniger Wählerstimmen aus diesem Grund mehr erreicht.

Mehr zum Thema Zwischenwahlen in den USA Wer die Pioniere der US-Wahlen sind Mehrer Politiker haben bei den Zwischenwahlen in den USA Geschichte geschrieben. mehr »

Gewinner: Die „Regenbogenkoalition“

Besonders bei den Demokraten sind nun viele Bevölkerungsgruppen im Kongress vertreten, die bisher dort gar nicht repräsentiert waren: Vertreter indigener Stämme, der erste offen homosexuelle Gouverneur sowie muslimische Frauen.

Verlierer: Die junge Garde der Demokraten

Dem als „junger Kennedy“ bezeichneten Senats-Kandidaten Beto O‘Rourke (46) ist in Texas trotz eines guten Ergebnisses kein Sieg gelungen. In Georgia sieht es trotz einer noch möglichen Nachwahl für Stacey Abrams (44) bei den Gouverneurswahlen schlecht aus. Dass der schwarze Andrew Gillum (39) in Florida die Gouverneurswahl verloren hat, war eine kleine Überraschung. Alle drei traten mit einem linken Parteiprogramm an. Befürworter eines gemäßigteren Präsidentschaftskandidaten 2020 haben neuen Aufwind bekommen.

Verlierer: Trumpkritiker unter den Republikanern

Wer es bei den Republikanern gewagt hat, Donald Trump zu kritisieren, der wurde bei den Kongresswahlen abgestraft. In Florida und Colorado haben Kandidaten verloren, die sich öffentlich gegen den Präsidenten gestellt haben.