Damit kein Missverständnis entsteht: Der Anschlag auf den Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro ist verachtenswert, er ist ein Anschlag auf die fragile Demokratie Brasiliens. Gewalt kann niemals Mittel der Politik sein.

Dieser Satz gilt für Adélio Bispo de Oliveira, den Mann, der Bolsonaro mit einem Messer tief in den Bauch stach, ebenso wie für den Politiker, der zum Opfer wurde. Aber vielleicht ist das Attentat auf den rechtsradikalen Kandidaten, der Schwule und Afros für minderwertig hält und die Brasilianer angesichts zunehmender Gewalt gerne bewaffnen möchte, auch Resultat seiner eigenen von Hass geprägten Kampagne. Bei Wahlkampfveranstaltungen tat der frühere Offizier gern so, als würde er mit einem Gewehr auf Puppen des ehemaligen linken Präsidenten Lula da Silva feuern. Dieser Gestus ist zu seinem Erkennungsmerkmal geworden.

Bolsonaros Sohn Flávio triumphierte am Tag nach dem Attentat, dass der Anschlag seinem Vater die nötigen Stimmen bescheren werde, um ihn am 7. Oktober zum Präsidenten Brasiliens zu machen. An Zynismus ist das nicht zu überbieten.