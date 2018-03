Sie ist zurück. Nach Jahren der Apathie und des Stillstands ist sie endlich wieder laut geworden: die Jugend. In Deutschland proben die Jusos unter Kevin Kühnert den Aufstand gegen die Groko. In den USA gehen Schüler und Studenten für Gesetzesänderungen wieder auf die Straßen. Die politische Führungsriege in Washington will davon nichts wissen. Und das, obwohl sie sich seit Jahren über Nachwuchsprobleme und mangelnden Enthusiasmus der jungen Generation beschwert. Das ist gefährlich. Wer der Jugend nicht zuhört, provoziert Gleichgültigkeit. Es ist Zeit, die nächste Generation gestalten zu lassen. Nicht nur in den USA.

Viele Jahre galten Jugendliche als gleichgültig und unmotiviert. Sie wurden geboren, als die Teilung der Welt in Ost und West Geschichte war. Sie wuchsen mit Handys und dem Internet auf; ohne Mauern, mit Demokratie und Freiheit. Werte und Ziele, für die vorherige Generationen hart gekämpft hatten. Doch damit kam der Stillstand: Parteien fehlte der Nachwuchs, der politische Diskurs unter Jugendlichen blieb zurückhaltend. Ihre Interessen und privaten Prioritäten? Spaß haben und sich verwirklichen. Demonstrationszüge gegen geringe Renten oder für höhere Löhne? Nicht in ihrem Interesse.

„Politikverdrossenheit, Desinteresse, Egoismus“, schimpfte die Elterngeneration. Nun sind es genau diese Kritiker, die der Jugend die Zukunft verbauen. Denn das gewohnte Umfeld der Jugendlichen zerbricht: durch den Brexit, die Wahl von US-Präsident Donald Trump, ein aufblühendes, rechtes politisches Spektrum, in dem die Waffen traditionell locker sitzen. Dies führte zu Tragödien wie dem Schulmassaker in Florida, das jetzt die Jugend in den USA auf die Straßen treibt: Die 18-jährige Emma Gonzalez spricht mit zitternder Stimme, weil es andere nicht mehr können. Weil ein Schütze es leicht hatte, in ihrer Schule ein Blutbad anzurichten. Die Schülerin ist wütend. Auf die Regierung, auf die Tatenlosigkeit der Älteren.

Die angeklagten Generationen reagieren mit Bevormundung: Die protestierenden Schüler seien zu jung, um die komplizierten Waffengesetze zu verstehen, sagt ein Senator. Die Alten haben verlernt, die Jugend zu verstehen. Die Regulierung von Waffenkäufen bedeutet den Schülern mehr als das althergebrachte Grundrecht, eine solche zu tragen und sich damit zu verteidigen. Das würde grundlegende Veränderungen im amerikanischen Selbstverständnis bedeuten. Davor fürchten sich die Alten. Es zeigt sich nicht nur in der Diskussion über Waffengesetze: Während jene, die gerade erst wählen dürfen, in der Digitalisierung und in technischen Innovationen eine Verbesserung der Lebensqualität sehen, reagieren die Älteren mit Vorbehalten. Fortschritt? Fehlanzeige.

Wie gefährlich die Distanz zwischen amerikanischen Parteien und der Jugend ist, zeigt sich am Wahlverhalten: Unter den 18- bis 24-Jährigen war 2016 die Beteiligung am geringsten. Trump war für die Jugend unwählbar, Clinton das geringere Übel. Gleichgültigkeit ist der Jugend trotzdem nicht vorzuwerfen. Bei den landesweiten Protesten skandierten vor allem Schüler und Studenten „Not my President“. Sie waren laut, gut vernetzt und perfekt organisiert. Sowohl Demokraten als auch Republikaner haben versäumt, den Nachwuchs mitzunehmen. Fatal!

In Deutschland ist das nicht anders: Politische Karrieren beginnen erst mit Anfang 40, junge Parteiaktivisten werden als unerfahren abgestempelt, ihre Positionen als wütendes Geschrei oder jugendlicher Leichtsinn diffamiert. Kein Wunder, dass das Vertrauen junger Wähler in die Parteien sinkt. Dabei zeigen Umfragen sogar, dass sich Jugendliche wieder mehr für Politik interessieren. Wer ihnen aber bedeutet, dass Mitspracherecht in der verkrusteten Parteipolitik erst nach Dekaden beginnt, muss sich über Nachwuchsprobleme nicht wundern.

Anstatt sich in internen Querelen und in Vorbehalten gegenüber anderen Parteien zu verstricken, sollte die Politik die Jugend ernst nehmen. Mit ihnen statt über sie reden. Dafür bedarf es der richtigen Themensetzung: Altersvorsorge und Eigenheimfinanzierung ist für die Jugend weit weg, sie müssen sich mit dem Schulsystem und der Berufsausbildung beschäftigen, mit der verschmutzten Umwelt und dem Klimawandel. Die Politik braucht neue Impulse. Die sind bei einer Generation, für die Digitalisierung, Offenheit und Demokratie selbstverständlich sind, eher zu finden als in alten Parteistrukturen. Lasst sie laut sein – und hört ihnen zu.