Polizei vor dem Weserstadion. Als der HSV noch in der Bundesliga spielte, galten die Begegnungen gegen Werder als Hochrisikospiel. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius hat in einem Interview mit der Fußballzeitschrift „Kicker“ in der Frage zur Beteiligung an den Mehrkosten für Polizeieinsätze Partei für die Deutsche Fußball Liga (DFL) ergriffen. Er argumentierte mit den hohen Steuern, die die Vereine ohnehin zahlen würden. Doch dieses Argument hat sich verbraucht.

Wenn das höchste deutsche Verwaltungsgericht entscheidet, dass trotz dieser hohen Steuerleistung der Vereine der erhebliche Mehraufwand der Polizei bei Hochrisikospielen dem Veranstalter (also der DFL) zugerechnet werden darf, dann wundert es mich, dass ein Minister – der, nebenbei bemerkt, zwei juristische Staatsexamen vorweisen kann – das fundierte Urteil dieses Gerichts negiert.

Doch damit nicht genug: Der Minister äußert auch die Vermutung, dass Einsatzmaßnahmen der Polizei zukünftig vom kommerziellen Erfolg der Veranstaltung abhängen könnten – Sicherheit nach Kassenlage, sozusagen.

Das ist jedoch Unsinn, denn ein „Rotspiel“ wird auch in Zukunft ein Rotspiel bleiben, und der erforderliche Personalaufwand wird, wie bisher auch, anhand einer fundierten Risikobewertung berechnet. Die Polizei wird nicht weniger Personal für solche Einsätze bereitstellen, falls ein Verein möglicherweise finanziell nicht in der Lage wäre, die Mehrkosten zu tragen. Sie dürfte es auch gar nicht, weil die erforderliche Sicherheit dann nicht mehr gewährleistet werden könnte.

Das ist auch der Grund, warum meine Gewerkschaft für eine Fondslösung plädiert. Er würde zu einer fairen Lastenverteilung führen, weil heute kein Verein voraussehen kann, ob nicht in der Zukunft ein Bedarf für mehr Polizeikräfte bei eigenen Spielen entsteht. Es ist eine einfache Sache: Wenn Zweitligaverein A, dessen Fans eine jahrzehntelange Fanfeindschaft mit den Anhängern von Erstligaverein B pflegen, aufsteigt, kann der Tag gekommen sein, an dem vermeintlich nicht betroffene Vereine vor demselben Problem stehen, wie heute schon Werder Bremen. Und niemand soll mir sagen, dass es die Bayern niemals treffen kann . . .

Apropos Werder Bremen: Ich würde mir vom Bremer Fußballaushängeschild etwas mehr Mut in der Auseinandersetzung mit dem Ligaverband wünschen. Das Bundesverwaltungsgericht hat klar und deutlich die DFL als Veranstalter der Spiele benannt und ihr die Verantwortung für die Kosten zugewiesen. Da sollte man doch meinen, dass sich der Verein juristisch dagegen wehren würde, dass sie auf ihn abgewälzt werden.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Polizeibeamter. An dieser Stelle schreibt er in seiner Funktion als Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Bremen.