Nach dem Anschlag im Januar 2015 auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo lautete die Botschaft: : „Wir sind geeint, wir stehen zusammen, uns kann man nicht spalten“. (dpa)

Gefühlt waren wir alle Charlie. Auf den Titelblättern der Tageszeitungen, in den Magazinen oder Onlinemedien – überall war die Losung „Je suis Charlie“ zu lesen. Auf Plakaten, Ansteckern oder Aufklebern stand es in großen Buchstaben und ging nach dem Anschlag im Januar 2015 auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo um die Welt. Die Botschaft lautete: „Wir sind geeint, wir stehen zusammen, uns kann man nicht spalten“.

Doch was ist nach drei Jahren davon übrig geblieben? Was hat die Solidarität gebracht? Wo ist der Zusammenhalt geblieben? Der Terror hat die Menschen verändert und ängstlicher gemacht. Die Gesellschaft ist gespaltener denn je. Rechts gegen Links, Reich gegen Arm, Befürworter gegen Gegner der Zuwanderung. In einer politisch aufgeheizten Zeit feiern Rechtspopulisten Wahlerfolge, es gibt fremden- und muslimfeindliche Aufmärsche, immer lauter werdenden Hass im Internet, Gewalt gegen Flüchtlinge oder böse Pöbeleien gegen Politiker und Journalisten. Hinzu kommt die sehr konkrete Bedrohung durch islamistischen Terror.

Gut, dass es in Bremen Menschen wie Bürgerschaftspräsident Christian Weber oder die Vertreter des Institut français gibt, die mit der Gemeinschaftsausstellung der Karikaturen den Diskurs über Meinungs- und Pressefreiheit in der Stadt fördern und hochhalten wollen. Aber im Zusammenhang mit Charlie Hebdo geht es um viel mehr. Jeden Tag müssen die Menschen gegenseitig aufeinander achten, auf andere zugehen und zusammenstehen – egal, was sie trennen mag. Das gelingt nur, wenn alle es schaffen, die Gesellschaft wieder ein wenig gerechter zu machen. Je mehr Menschen am Erfolg der Gesellschaft teilhaben, desto weniger wollen ihre Grundlagen zerstören.

Es gilt, klassische Werte wie Vertrauen, Liebe und Courage zu vertreten. Im Alltag müssen diese Werte laut verteidigt werden. Jeden Tag. Immer wieder. Im Großen und im Kleinen.