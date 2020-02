Die Anzahl der beschleunigten Verfahren ist nicht hoch und das ist auch gut so, findet Timo Thalmann (David-Wolfgang Ebener)

Ob nun drei Prozent wie in Niedersachsen oder um die zwei Prozent wie in Bremen: Der Anteil sogenannter beschleunigter Verfahren an den Strafprozessen ist überall in Deutschland verschwindend gering. Das Versprechen des Gesetzgebers, bei eindeutiger Beweislage und einfachem Sachverhalt kurzen Prozess mit Ladendieben und Schwarzfahrern machen zu können, wird in der Praxis nicht eingelöst. Gut so. Denn kurze Prozesse sollten einem Rechtsstaat wesensfremd sein. Nur zur Erinnerung: Der Rechtsstaat soll den Einzelnen vor dem Zugriff des Staates schützen, nicht umgekehrt. Die Rechte eines Angeklagten sind immer auch meine Rechte. Wenn Gerichtsverfahren unangemessen lange dauern oder gar Verjährung droht, weil eine Anklagebehörde nicht zu Potte kommt, dann nicht wegen der Strafprozessordnung, sondern aufgrund der zumeist mangelhaften Ausstattung der Justiz. Zu wenig Richter und Staatsanwälte müssen häufig mit veralteter Informationstechnik arbeiten. Gefordert sind Investitionen in den Rechtsstaat. Das kostet Geld. Neue Paragrafen in der Prozessordnung sind dagegen billig. Sie simulieren aber nur eine politische Handlung.