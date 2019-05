Freuen sich über das Ergebnis der Europawahl: Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock (von links), Bremer Spitzenkandidatin Maike Schaefer, Europapolitiker Sven Giegold und Co-Parteichef Robert Habeck (Carsten Koall/dpa)

Mehr als 30 Prozent in Frankfurt, München, Oldenburg, Bonn oder Kassel: Die Grünen schwebten bei der Europawahl in so mancher Großstadt Deutschlands allen davon. In Bremen, einer traditionell linken Stadt, bleibt die Ökopartei weit von dieser Marke entfernt. Zwar kann sich das Ergebnis der Bremer Grünen mit 23,4 Prozent sehen lassen, weil es deutlich über dem bundesweiten Ergebnis von 20,5 Prozent liegt. Doch woran liegt es, dass die Grünen in Bremen bei der Europawahl nicht noch besser abgeschnitten haben?

Dies allein auf die Stärke der SPD in Bremen zurückzuführen, wäre zu kurz gegriffen. Ja, die SPD hat in Bremen mit 24,2 Prozent ziemlich stark abgeschnitten. Zum Vergleich: In Oldenburg, wo die Grünen ganze 35,7 Prozent holten, schnitt die SPD deutlich schlechter ab (17,2). Doch das Ergebnis der Grünen in Bremen ist genauso abhängig von CDU und Linkspartei. Wie die Wählerwanderungsgrafik von Infratest dimap, zeigt, holte die Ökopartei überall in Deutschland Stimmen aus allen politischen Lagern. In Darmstadt etwa erreichten die Christdemokraten nur 16,3 Prozent – die Grünen mehr als doppelt so viel.

Die Erklärung des Wahlergebnisses der Grünen bei der Europawahl in Bremen ist deshalb: Im Dorf mit Straßenbahn ist das Parteiengefüge noch halbwegs heil. Die Volksparteien stehen nicht gut, aber auch nicht katastrophal da. Daneben hat sich die Linkspartei als fester Player entwickelt. Deshalb können die Grünen hier nicht davonfliegen.

