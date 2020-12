Leben in Lagern: 176.000 Saharauis müssen mit einem unwirtlichen Niemandsland wie hier in Tifariti im Norden Vorlieb nehmen. Größere Städte und die Küstenregion werden von Marokko kontrolliert. (Mohamed Messara /dpa)

Der Konflikt in der Westsahara galt seit fast drei Jahrzehnten als eingefroren, nun droht er erneut zu eskalieren. Marokkanische Soldaten attackierten am 13. November in der entmilitarisierten Pufferzone zwischen den besetzten Gebieten und Mauretanien saharauische Zivilisten, die dort eine von der Besatzungsmacht Marokko illegal ausgebaute Handelsstraße blockiert hatten. Die Widerstandsbewegung der Saharauis, die Frente Polisario, erklärte den seit 1991 geltenden Waffenstillstand für beendet.

Nach eigenen Angaben attackiert die saharauische Volksbefreiungsarmee (SPLA) seitdem an mehreren Stellen den 2700 Kilometer langen, von Marokko aufgeschütteten Sandwall, der die Westsahara in zwei Teile teilt: Auf der einen Seite das Küstengebiet am Atlantik, das vom nördlichen Nachbarn Marokko kontrolliert wird, mit seinen größeren Städten, reichen Fischgründen und riesigen Phosphatvorkommen. Auf der anderen Seite ein schmaler karger Wüstenstreifen unter der Kontrolle der Polisario.

Mehr zum Thema Westsahara Die letzte Kolonie Afrikas Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen um Importe von Fischmehl aus der Westsahara nach Bremen. ... mehr »

Wirklich überraschend kommt die jüngste gewaltsame Entwicklung allerdings nicht. Unter den Saharauis fordern vor allem die Jüngeren schon länger eine Rückkehr zu den Waffen, wie sich bei einem Besuch in den Flüchtlingslagern im Südwesten Algeriens vor einigen Monaten zeigte. Rund 100 Menschen hatten sich damals zu einer Protestaktion vor dem Sandwall versammelt, an dem jetzt wieder gekämpft wird. Die Saharauis sowie einige Dutzend internationale Unterstützer schwenkten Plakate und hielten wütende Ansprachen. Hier und da wagte sich jemand ein paar Schritte Richtung Mauer und schrie den marokkanischen Grenzsoldaten „Sahara libre!“ entgegen.

Die Aktivistin Darak Abdelfatah ist eine der Protestierenden. Sie trägt eine Lederjacke über der blau-weißen Melfa, der traditionellen Kleidung der Frauen in der Westsahara. Die 26-Jährige lebt in einem der fünf Flüchtlingslager, in die viele Saharauis während des Krieges geflohen sind.

Ein Referendum fand nie statt

1975 hatte Marokko nach dem Abzug der Kolonialmacht Spanien weite Teile des etwa 270.000 Quadratkilometer großen Gebiets nördlich von Mauretanien besetzt und für sich beansprucht. Die Polisario akzeptierte dies nicht. Der Krieg gegen Marokko dauerte 16 Jahre; erst 1991 einigte man sich auf einen Waffenstillstand, der von einer UN-Mission überwacht wird. Über den politischen Status der Westsahara sollte ein Referendum abgehalten werden. Stattgefunden hat es nie. Für den marokkanischen König Mohammed VI. ist ein eigenständiger saharauischer Staat schon lange keine Option mehr, bestenfalls eine Autonomie mit Marokko als Souverän.

Darak Abdelfatah ist in einem der Lager in Algerien zur Welt gekommen und aufgewachsen. Insgesamt leben dort heute etwa 176.000 Menschen, zwei Drittel davon sind unter 25 Jahre alt. Ihre Heimat ist ein unwirtliches Niemandsland. Sandpisten ziehen sich durch die zerstreuten Siedlungen aus Lehmhäusern und Zelten, am Rande der Lager sieht man Ziegengehege aus rostigem Draht, Autowracks und vermüllte Flächen. Hammada du Draa wird die Wüste hier genannt, was im Arabischen „erstarrt“ oder „erloschen“ bedeutet.

Trotz der Trostlosigkeit ist das Leben in den Camps relativ gut organisiert. Die Verfassung der „Demokratischen Arabischen Republik Sahara“, die 1976 von der Polisario ausgerufen wurde, garantiert den Saharauis freie Wahlen, Gewaltenteilung und eine basisdemokratische Selbstverwaltung.

Mehr zum Thema Interview „Ich stehe ständig unter Beobachtung“ Man nennt sie die „Ghandi der Westsahara“ für ihren Widerstand gegen die Besetzung ihrer Heimat ... mehr »

Eine wichtige Rolle in den Lagern spielen Bildung und Gesundheitsversorgung. Nach der Grundschule in den Camps gehen viele Kinder in Internate im benachbarten Algerien. Das Land, das eine Ausweitung der marokkanischen Einflusssphäre verhindern will, unterstützte die Polisario während des Krieges mit Waffen und militärischer Ausbildung. Heute unterstützt es die Saharauis mit Schulplätzen und Universitätsstipendien sowie Lieferungen von Lebensmitteln, Gas und Medikamenten.

Auch Darak Abdelfatah hat in Algerien studiert, macht ihren Doktor in politischer Kommunikation an der panafrikanischen Universität. Wie viele ihrer Landsleute ist sie danach in die Lager zurückgekehrt und gehört heute der Jugendorganisation der Polisario an. Nach dem Studium in Algerien zu bleiben oder nach Europa zu gehen, war für die Aktivistin keine Option. „Wer kämpft dann für unsere Sache?“, fragt sie.

Zurück in die Flüchtlingslager

Der politische Kampf im Exil ist für viele Menschen in den Camps zum Lebensinhalt geworden. Die Lager sind Orte der politischen Mobilisierung. Es gibt Saharauis mit spanischer Staatsangehörigkeit, die in die Camps zurückgekehrt sind. Viele pendeln zwischen Spanien, der größten saharauischen Diaspora in Europa, und den Flüchtlingslagern. Allein aus Spanien sollen sich mit Beginn der Angriffe auf die Mauer bis zu 2000 Saharauis auf den Weg gemacht haben, um zu kämpfen.

Bei der jungen Generation drohte schon länger die Frustration über die Perspektivlosigkeit der Situation überhandzunehmen. „Wir beobachten eine mangelnde Motivation, sich zu bilden“, sagt Mariem Sadik, Bürgermeisterin im Lager Ausserd, die vor den Gefahren eines radikalen Islam und des organisierten Verbrechens unter den jungen Leuten warnt. Fast 80 Prozent der gut ausgebildeten Saharauis haben keine Arbeit oder verdienen nur einen Hungerlohn. „Die jungen Leute fragen sich, warum sie zur Schule oder zur Uni gehen sollen, um dann hier in den Camps als Bauarbeiter oder Taxifahrer zu arbeiten“, sagt Sadik.

Mehr zum Thema Bremer Ausstellung thematisiert Freiheitskampf der Saharauis in der Westsahara Afrikas letzte Kolonie Bremen. Es bleibt dabei. Vor einem Jahr schon plädierte die Bremische Bürgerschaft dafür, das ... mehr »

Bis heute sind die Bewohner der Lager von Hilfe abhängig, während Marokko und internationale Unternehmen in den besetzten Gebieten ihre natürlichen Ressourcen wie Phosphat und Fisch ausbeuten. Zwar hat sich in den Camps eine bescheidene Privatwirtschaft mit Lebensmittelläden, Kamelfleischereien, Friseuren und Autowerkstätten etabliert. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie gab es einen gut laufenden Taxiservice zwischen den Lagern und der algerischen Stadt Tindouf. Selbst einen Pizzabringdienst gibt es.

Finanzielle Hilfe wird stetig weniger

Von einer autarken Wirtschaft aber kann keine Rede sein. Bis zu 96 Prozent der Bevölkerung benötigt Unterstützung bei der Ernährung, die über das World Food Programm organisiert wird. Die finanzielle Hilfe von NGOs, der EU und der UN wird stetig weniger. Mit den aktuell noch 77 Millionen US-­Dollar pro Jahr kann laut dem Saharauischen Roten Halbmond kaum die Hälfte der Bedürfnisse der Bevölkerung gedeckt werden.

Man müsse sich den Vorwurf der Jugend und des Militärs gefallen lassen, zu viel Zeit mit Verhandlungen verloren zu haben, sagt Khatri Addouh, ein hoher Vertreter der Polisario. „Wir kennen das Leid des Krieges. Aber wir haben das Recht, zu den Waffen zu greifen“. So, wie es die Saharauis jetzt getan haben – wohl weniger, um den militärisch aussichtslosen Kampf gegen Marokko zu gewinnen, als vielmehr um wieder internationale Aufmerksamkeit zu bekommen für ihren vergessenen Kampf um Selbstbestimmung.

Zur Sache

Bremen unterstützt seit Jahrzehnten den Kampf um Unabhängigkeit

Die DARS (Demokratische Arabische Republik Sahara) und ihre Vertretung, die Frente Polisario, haben seit 1978 enge Verbindungen zu Bremen. Und von Anfang an nicht nur zur SPD oder zur Bürgerschaft: Auch das Deutsche Rote Kreuz, das Landesamt für Entwicklungszusammenarbeit, die Gesellschaft der Freunde des Saharauischen Volkes und andere engagierten sich humanitär. Delegationen haben die Flüchtlingslager in Algerien besucht.

Wie bei den Befreiungsbewegungen in Namibia und Südafrika erhoffe sich Bremen auch bei der Polisario, dass die Hansestadt durch die lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit zur ersten Adresse werde, wenn die Rebellen in Regierungsverantwortung kommen, berichtete der WESER-­KURIER 1998, als es wieder einmal so aussah, als sei dieser Tag nahe. Aber das Referendum fiel aus. Und auch über Bremer Häfen gelangten zwischenzeitlich Fischmehl und Phosphat aus der Westsahara ohne Zustimmung der Polisario in den europäischen Handel – ein Verstoß gegen das Völkerrecht.

Junge Leute aus den Lagern und den besetzten Gebieten haben an der Universität Bremen studiert, auch Nadjat Hamdi, heute eine der offiziellen Vertreterinnen der Polisario in Deutschland mit Sitz in Berlin. Und Jahre, bevor Aminatou Haidar, der „weibliche Gandhi der Westsahara“, in Stockholm den Alternativen Nobelpreis erhielt, wurde sie in der Oberen Rathaushalle mit dem Bremer Solidaritätspreis geehrt.

Auch der Verein Freiheit für die Westsahara ist mit Bremer Beteiligung gegründet worden – Schirmherr war der verstorbene Bürgerschaftspräsident Christian Weber. Das Bremer Parlament wiederum bekundete 2016 seine Solidarität mit den Saharauis: Am 40. Jahrestag der Gründung der Demokratischen Arabischen Republik Sahara wehte die schwarz-weiß-grüne Flagge mit dem Dreieck, dem Stern und dem Halbmond am Haus der Bürgerschaft.