Ein ukrainischer Soldat gehen entlang eines Schützengrabens, um die Position seiner Truppen an der Frontlinie zu bewachen. (Evgeniy Maloletka/DPA)

Kaum ein Tag vergeht, an dem die Waffenruhe nicht gebrochen wird. Kaum ein Tag ohne weitere Tote, kaum ein Tag ohne neue Drohungen aus Kiew und Moskau. Der 2015 unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich vereinbarte Friedensplan für die Ostukraine liegt auf Eis – eine echte Chance hat er ohnehin nicht gehabt.

Und das liegt keineswegs nur an Russlands Präsident Wladimir Putin. Sein Gegenspieler Wolodymyr Selenskyj ist ebenso wenig ein waschechter Demokrat wie der Kreml-Chef. Der Ukraine-Konflikt taugt nicht fürs Schwarz-Weiß-Denken. Putin heizt den Konflikt immer wieder an - auch, um zu testen, wie weit er gegenüber EU und Nato gehen kann. Die Ukraine hingegen ist bestrebt, die Union und die Militärallianz tiefer in den Konflikt hineinzuziehen. Doch eine stärkere Unterstützung der Ukraine wäre brandgefährlich, Russland würde dies als Provokation verstehen.

Am Ende bleibt nur der mühsame Weg der Diplomatie. Da ist es schon ein Fortschritt, dass Kanzlerin Angela Merkel und Putin am Donnerstag telefoniert haben. Denn aus den Scharmützeln im Donbass ist längst ein Wettzündeln geworden.