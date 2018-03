Es sind turbulente Zeiten für die Europäische Union. Großbritannien wird 2019 offiziell austreten. In Italien feierten euroskeptische Parteien bei den jüngsten Wahlen große Erfolge. Und in Österreich ist eine eurokritische Partei seit einigen Monaten Teil der Regierungskoalition. Diese EU-Krise ist nicht schwer zu begreifen. Die Länder der Union standen in den vergangenen Jahren vor erheblichen Herausforderungen: die Flüchtlingskrise, die Austerität, die hohen Arbeitslosenzahlen einiger Mitgliedsstaaten. Dabei können die Vorteile der EU-Mitgliedschaft leicht in Vergessenheit geraten.

Deshalb ist die Verleihung des Bürgerpreises der Zeitungen an die Initiative „Pulse of Europe“ gerade in dieser Zeit so wichtig. „Pulse of Europe“ ist eine Bewegung von Bürgern, die unterschiedlichen politischen Richtungen, Berufsgruppen und Altersklassen angehören. Was sie eint, ist die Erkenntnis, dass die EU mehr als Richtlinien und Bilanzen ist. Gemeinsam zeigen sie das menschliche Gesicht Europas. Hier liegt ihre Stärke. Sie setzen ein Zeichen für den Zusammenhalt und erinnern an die wahre Bedeutung der Europäischen Union. So etwas könnte auch die aktuelle Europapolitik gut gebrauchen.