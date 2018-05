Das Ergebnis vom Sonntag, das Nicolás Maduro offiziell mit großer Mehrheit im Amt bestätigt, enthält zwei Wahrheiten. (dpa)

Man sagt, in Hyperinflation werden Regierungen abgewählt, aber nicht im Amt bestätigt. Man wählt keinen Präsidenten ein zweites Mal, der die Wirtschaft seines Landes zerstört und die Bevölkerung wahlweise in die Armut oder in die Flucht treibt. Aber das ist Venezuela. Für das Land gelten ja schon lange eigene Gesetze.

Seit fast zwanzig Jahren regieren die Chavisten jetzt und haben das einst reiche Erdölland in einen internationalen Sozialfall verwandelt und dabei Demokratie und Gewaltenteilung sukzessive eliminiert. Ökonomen sprechen längst von einem „gescheiterten Staat“, weil in Venezuela bald nichts mehr funktioniert außer der Regierungspropagandamaschine. Nur auf eines ist ähnlich sicher Verlass: die Unfähigkeit der Opposition.

Das Ergebnis vom Sonntag, das Nicolás Maduro offiziell mit großer Mehrheit im Amt bestätigt, enthält jedoch zwei Wahrheiten. Der Präsident hat zwar sicher gewonnen, aber genauso sicher sind die Zahlen der Wahlbeteiligung aufgebläht. Die Manipulation zeigt, dass es der Regierung schwerfällt, ihre Anhänger an die Urnen zu bekommen. Aber Maduro darf nun weitermachen und sein Land endgültig zerstören.

