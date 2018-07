Wenn sich Parteien mehr und mehr bei Steuerzahlern bedienen, weil sie sie als Wähler und Mitglieder nicht mehr erreichen können, fügen sie der Demokratie schweren Schaden zu. (Michael Kappeler/dpa)

Nicht jeder begeistert sich für Politik, etliche Bürger stehen politischen Entwicklungen und Entscheidungen insgeheim gleichgültig gegenüber. Manche sind demonstrativ abstinent. Zur Beschreibung dieses Zustands bedienen sich die Akteure selbst gerne des Ausdrucks Politik- und/oder Wahlmüdigkeit. Schließlich wohnt dieser Wortwahl die Überzeugung inne, dass Müde nur mal etwas schwächeln, wieder wacher werden können, auch durch Hilfe von außen. Ungewiss ist nur, ob sanftes Anstupsen noch reichen wird. Rütteln scheint in manchen Fällen angemessener; massive Überzeugungs-, Vertrauens- und Fleißarbeit wäre vor allem in sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu leisten.

Der Druck auf die Parteien wächst, sich ernsthaft dieser Mühe zu unterziehen, wenngleich nicht nur aus ehrenwerten Motiven: Politikverdrossenheit ist nicht nur Gift für die Demokratie, sondern auch äußerst schädlich für die Parteifinanzen. Parteien finanzieren sich in erster Linie aus Spenden, aus Mitgliedsbeiträgen, aus Abgaben der Mandatsträger sowie aus staatlichen Zuschüssen.

Nun sollen die Zuwendungen aus Steuergeld wachsen: Union und SPD haben unlängst beschlossen, die Obergrenze dieser staatlichen Zuschüsse deutlich anzuheben, auf einen Schlag um 25 Millionen auf 190 Millionen Euro. Begründet wird der Schritt mit höheren Ausgaben für Kommunikation und Sicherheit. Im Juni hatten die Regierungsfraktionen in einem Eilverfahren den nötigen Gesetzentwurf durch den Bundestag gepeitscht.

Umgehend kündigte die "Große Opposition", so der Deutschlandfunk, aus FDP, Grünen und Linken eine Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht an. Sie hält die Begründung für fadenscheinig, die Höhe für willkürlich, das Tempo der Beschlussfassung für zu hoch, um der Sorgfaltspflicht zu genügen. Die AfD will ebenfalls klagen, aber alleine.

Man muss kein Schatzmeister sein, um die finanzielle Lage der Parteien Pi mal Daumen einschätzen zu können, zumal die der großen, jedoch einstmals deutlich größeren Volksparteien: Seitdem mehr Fraktionen an den Kaffeetafeln der Parlamente um die Torte sitzen, sind die Stücke für diejenigen, die schon lange dabei sind, kleiner geworden. Nicht nur ein Minus bei den Wählern schmälert die Einkünfte, sondern auch der deutliche Verlust an Mitgliedern, vor allem bei den etablierten Parteien.

Eine Folge: Von 2005 bis 2015 seien die durchschnittlichen Mitgliedsbeiträge um etwa 23 Prozent gestiegen, schreibt die "Welt" und beruft sich auf eine Untersuchung des Analysehauses Barkow Consulting. "Demokratische Partizipation – soweit sie innerhalb der klassischen Parteien stattfindet – wird immer teurer", schlussfolgert die Zeitung. Womöglich wird die Teilnahme sogar exklusiv: "Die deutlichen Mitgliederverluste im Ganzen haben das Plus bei den Beiträgen mehr als aufgezehrt", stellt das Analysehaus fest. Das Beitragsvolumen der sieben großen Parteien habe leicht abgenommen.

Der ungleich mühsamere Weg

Der Zuschuss aus Steuergeld, an politische Parteien, der dagegen zunehmen soll, orientiert sich an der „Verwurzelung in der Gesellschaft“, wie das Bundesministerium des Inneren betont. Das bedeute: an ihrem Erfolg bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen sowie nach dem Aufkommen an Zuwendungen (Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträge sowie Spenden). "Parteien müssen sich also stets um Unterstützung aus der Bevölkerung bemühen." Tun sie das? Bestimmt, allerdings offensichtlich nicht genug.

Es ist der ungleich mühsamere Weg. Einfacher ist es, als Gesetzgeber etwas verständnisvoller mit und großzügiger zu sich selbst zu sein. Dass sich Abgeordnete selbst die Diäten erhöhen und über die Höhe der staatlichen Finanzierung entscheiden können, wird ohnehin in schöner Regelmäßigkeit bemängelt. Dass sich ausgerechnet die unter Qualen geborene und aufrecht erhaltene Große Koalition gerade in der Frage der Parteienfinanzierung einig ist, bot den Oppositionsfraktionen eine Steilvorlage, sich durch betonte Bescheidenheit bei Wählern wärmstens zu empfehlen.

Das feste Bündnis in eigener Angelegenheit war aber nicht nur unverfroren und ungeschickt. Es war erbärmlich, ganz so als stammte es aus einem Lehrbuch für Politikverdruss: Eben so enttäuscht und vergrätzt man Wähler und Mitglieder, so sorgt man für seine Entwurzelung in der Gesellschaft, so sägt man an dem Ast, auf dem man sitzt. Wenn sich Parteien mehr und mehr bei Steuerzahlern bedienen, weil sie sie als Wähler und Mitglieder nicht mehr erreichen können, fügen sie der Demokratie schweren Schaden zu.