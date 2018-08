Bernhard Rohleder. (Bitkom)

Heute werden in der Europäischen Union (EU) auf sozialen Plattformen jeden Tag mehr als eine Milliarde Posts und Tweets, Videoclips und Fotos geteilt. Viele sind informativ oder unterhaltsam, einige sind verstörend oder jugendgefährdend, manche sind schlicht illegal und strafbar. Gegen einen kleinen Teil davon wendet sich seit einem halben Jahr das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz (Netz-DG).

Dabei geht es nicht um Falschnachrichten. Die Verbreitung von Unsinn und dummem Zeug ist in Deutschland im Grundsatz erlaubt und von der verfassungsrechtlichen Meinungsfreiheit gedeckt – so lange damit nicht Menschen in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt oder in anderer Form Straftaten begangen oder rechtswidrige Inhalte verbreitet werden.

Dazu zählen Straftatbestände wie Beleidigung, Volksverhetzung oder das Teilen von verfassungswidrigen Symbolen wie dem Hakenkreuz. Darum geht es beim Netz-DG. Für schwerste Kriminalität wie Kinderpornografie oder Terroraufrufe hätte es das Gesetz nicht gebraucht. Sie werden von den Plattformen seit Jahren schnell und erfolgreich entfernt.

Mehr zum Thema Zankapfel Urheberrecht Bundesgericht verhandelt Haftung von Youtube Mahnende Worte an die Nutzer gibt es zwar. „Respektiere das Urheberrecht!“, sagt Youtube. Nur ist ... mehr »

Es geht um Komplizierteres, wie Äußerungen an der Grenze von Satire und Beleidigung. Dafür wurde tief in die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit eingegriffen. Allen ist klar: Rechtswidrige Inhalte haben in sozialen Netzwerken nichts zu suchen. Bei der Kritik am Netz-DG geht es nicht um das Ob, es geht um das Wie.

Und hier hat das Gesetz einen entscheidenden Konstruktionsfehler: Das Netz-DG fordert die Betreiber sozialer Plattformen auf, selbst über die Rechtmäßigkeit von Inhalten zu entscheiden. Damit entledigt sich der Staat seiner Kernaufgabe: der Entscheidung darüber, was in Deutschland rechtens ist und was nicht. Das sollen nun meist große, internationale Konzerne mit Sitz in den USA übernehmen.

Anders als deutschen Gerichten wird ihnen dafür eine Frist von 24 Stunden und in besonders schwierigen Fällen im Regelfall von sieben Tagen gesetzt. So sind Fehlentscheidungen vorprogrammiert. Besser wäre es, offizielle Institutionen über die Rechtmäßigkeit von Inhalten entscheiden zu lassen und die Plattformen auf dieser Basis zum Löschen zu zwingen.

Beim Netz-DG soll demnächst nachjustiert werden, so hat es die Regierungskoalition vereinbart. Tatsächlich ist dieses Gesetz aber schon im Grundsatz falsch angelegt. Und so fragt sich, ob man nicht besser einen ganz neuen Anlauf nimmt. Kriminalität im Netz braucht eine Antwort des Staats, in Kooperation mit den Unternehmen. Diese Antwort bleibt die Politik auch weiterhin schuldig.

Zur Person

Unser Gastautor Bernhard Rohleder ist seit 1999 Hauptgeschäftsführer des Digitalverbandes Bitkom, der mehr als 2400 Unternehmen der digitalen Wirtschaft vertritt.