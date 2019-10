Bevor der Mensch kam, war die Erde eine andere. Doch wann begann er, die Welt grundlegend umzugestalten? Forscher fanden heraus: sehr viel früher als angenommen. (stevanovic igor)

Abholzung von Wäldern, Artensterben, Plastikmüll, Klimawandel durch Ausstoß von Treibhausgasen: Der Mensch hat die Erde gründlich verändert. Die größten Eingriffe ereigneten sich dabei bekanntermaßen seit Beginn der Industrialisierung Ende des 18. Jahrhunderts. Doch wann begann die globale Umgestaltung durch den Menschen? Eine neue Studie zeigt: Viel früher als bisher angenommen.

Schon vor 3000 Jahren hatte der Mensch der Erde in vielen Weltregionen seinen Stempel aufgedrückt – wenn auch in noch relativ geringem Maße. Das berichtet ein Team um Lucas Stephens vom Jenaer Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte im Fachblatt „Science“. Hervorgegangen sind die Erkenntnisse aus dem Projekt ArchaeoGlobe, das Beiträge von mehr als 250 Archäologen weltweit zusammengetragen hat.

Zeitalter des Menschen

Angesichts der derzeitigen beispiellosen Beeinflussung von Naturräumen durch den Menschen diskutieren Experten seit Jahren darüber, ob das aktuelle Erdzeitalter nicht durch ein neues abgelöst werden müsste. Nach der offiziellen Einteilung der International Commission on Stratigraphy (ICS) leben wir derzeit noch im sogenannten Holozän, das vor knapp 12 000 Jahren nach dem Ende der letzten Eiszeit begann. Doch wäre es nicht angemessen, ein neues auszurufen? Eines, das der menschlichen Einflussnahme Rechnung trägt? Eine Bezeichnung für so eine derartige neue Ära gibt es bereits: Anthropozän – Zeitalter des Menschen.

Befürworter der Einführung eines neuen Erdzeitalters verweisen neben dem Klimawandel auf die großräumigen Veränderungen der Kreisläufe etwa von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor, die Verbreitung von Plastik, Aluminium, Beton-Partikeln, Flugasche und radioaktivem Fallout sowie auf die globale Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten. „Viele dieser Veränderungen sind geologisch dauerhaft und manche sind praktisch unumkehrbar“, schrieb die eigens eingesetzte Arbeitsgruppe Anthropozän bereits vor drei Jahren.

Doch wann begann diese Phase der Menschheitsgeschichte? Manche Experten verweisen auf die Entdeckung Amerikas, andere auf die Erfindung der Dampfmaschine und die folgende Industrialisierung, wiederum andere auf den ersten Atombombentest am 16. Juli 1945, dessen Spuren sich auf der Erdoberfläche weltweit nachweisen lassen.

Das Team um Stephens wählte mit seinem ArchaeoGlobe-Projekt nun einen grundlegend anderen Ansatz, um den Beginn der globalen Umgestaltung durch den Menschen zu datieren: Die Forscher entwarfen einen Fragebogen, mit dem sie Archäologen über die Landnutzung in 146 Regionen auf allen Kontinenten mit Ausnahme der Antarktis befragten. Dabei ging es um den Zeitraum von vor 10 000 Jahren bis 1850, also nach dem Beginn der Industrialisierung.

Entwicklung der Landnutzung

255 Archäologen füllten den Fragebogen aus. Aus ihren Antworten erstellten die Wissenschaftler Weltkarten, die die Entwicklung der Landnutzung durch den Menschen im Laufe der Zeit aufzeigen. Die änderte sich demnach grundlegend mit dem Aufkommen und der Verbreitung von Viehwirtschaft, vor allem aber der Landwirtschaft. Damals begannen die Menschen damit, Wälder für Felder zu roden, Tiere zu domestizieren und Städte anzulegen.

Die Studie zeigt: Vor rund 10 000 Jahren gab es nur in Vorderasien Gebiete, in denen Menschen Haustiere hielten und Landwirtschaft betrieben. Diese Wirtschaftsformen verbreiteten sich dann allmählich immer weiter – nach Europa, in andere Teile Asiens, nach Afrika, Amerika und Ozeanien. Vor 6000 Jahren gab es dann bereits in 42 Prozent der Regionen zumindest extensive Landwirtschaft. Intensiver, also auf möglichst hohe Erträge ausgerichteter Ackerbau war zu jener Zeit noch auf wenige Regionen im Mittelmeerraum, Vorderasien, Südasien und Ostchina beschränkt. Vor 2000 Jahren war intensive Landwirtschaft dann bereits in 65 der 146 Regionen üblich.

Weltweit, so das Urteil der Forscher, fanden Vieh- und Landwirtschaft schon vor etwa 3000 Jahren weite Verbreitung. Damals habe der Mensch damit begonnen, die Erde erheblich umzugestalten, folgert das Team. Das ist erheblich früher, als die frühere Analyse einer Datenbank (History Database of the Global Environment; „Hyde“) ergeben hatte. Das „Hyde“-Modell zeigt in Europa und Nordosten Chinas einen deutlichen Anstieg der Agrar- und Weideflächen erst vor etwa 1000 Jahren.

Die Resultate der aktuellen Studie stellen nach Einschätzung der Autoren das „Anthropozän-Paradigma“ infrage, „demzufolge die großflächige Umgestaltung der globalen Umwelt ein überwiegend junges Phänomen ist“. „Vor etwa 12 000 Jahren waren die Menschen weitgehend Wildbeuter, was heißt, dass sie nicht so intensiv mit ihrer jeweiligen Umgebung interagierten, wie das Bauern gewöhnlich tun“, sagt Ko-Autor Gary Feinman von Field Museum of Natural History in Chicago. „Und nun sehen wir, dass Menschen vor 3000 Jahren in vielen Teilen der Erde massiv Landwirtschaft betreiben. Zu jener Zeit begannen Menschen, Wälder zu roden, um Nahrung zu pflanzen und Pflanzen und Tiere zu domestizieren und vom Menschen abhängig zu machen.“

Allerdings habe sich der Einfluss des Menschen auf seine natürliche Umgebung seitdem deutlich beschleunigt, betonen die Forscher. „Das Tempo, mit dem sich die Umgebung gegenwärtig verändert, ist zwar viel drastischer“, sagt Ko-Autor Ryan Williams vom Field Museum. „Aber wir sehen die Effekte des menschlichen Einflusses auf die Erde schon vor Jahrtausenden.“

"Die Arbeit von Stephens und Kollegen folgert, dass die Erde schon vor 3000 Jahren durch menschliche Aktivitäten substanziell umgestaltet worden war", schreibt Neil Roberts von der britischen Universität Plymouth in einem "Science"-Kommentar. „Dieser Zeitpunkt für anthropogene Veränderungen der Bodenbedeckung passt zu mehreren anderen Belegen, zum Beispiel Rekonstruktionen des Waldverlusts im gemäßigten Europa."

Allerdings enthalte die Studie eine grundlegende Verzerrung: Die archäologischen Daten stammen laut Roberts hauptsächlich aus jenen Erdregionen, die von vielen Menschen bewohnt wurden, weniger dagegen aus dünn besiedelten Gebieten. „Daher ist es vielleicht nicht überraschend, dass Stephens und Kollegen folgern, die menschliche Transformation der Erdoberfläche habe schon früh stattgefunden.“ Dennoch hält Roberts die Resultate für „beeindruckend“.

Experten für neue Epoche

„Diese Art von Arbeit veranlasst uns, die Rolle des Menschen in Umweltsystemen zu überdenken, insbesondere die Art, wie wir 'natürliche' Umgebungen verstehen“, betont Erstautor Stephens. Seine Kollegin Andrea Kay ergänzt: „Selbst kleinräumige Landwirtschaft oder Wanderfeldbau kann globale Veränderungen verursachen, wenn sie in großem Rahmen und über lange Zeiträume betrachtet werden.“

Ob die Studie die derzeitige Debatte um ein Anthropozän-Zeitalter und um dessen Beginn beeinflusst, bleibt abzuwarten. Die Arbeitsgruppe Anthropozän hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, eine neue Epoche einzuführen und sie Mitte des 20. Jahrhunderts beginnen zu lassen. Der Vorschlag soll 2021 offiziell bei der International Commission on Stratigraphy (ICS) eingereicht werden.

Die Bezeichnung Anthropozän wurde von dem niederländischen Meteorologen Paul Crutzen eingeführt. Der Nobelpreisträger und frühere Direktor des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie hatte den Begriff spontan bei einer Konferenz im Jahr 2000 vorgeschlagen. „Der Vorsitzende sprach die ganze Zeit vom Holozän. Das machte mich nach einer Weile wütend, und ich sagte: ,Wir sind doch schon weit über das Holozän hinaus.’ Dann sagte ich das Wort ,Anthropozän’. Für eine Weile wurde es still im Publikum. Ich hatte den Namen geprägt.“ Noch im selben Jahr veröffentlichte er einen Aufsatz zum Anthropozän. Darin heißt es, der Mensch habe inzwischen die Natur als hauptsächlich gestaltende Kraft des Planeten abgelöst.