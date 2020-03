Bewaffnete Soldaten überwachen die Ausgangssperre in Bagdad. Die Coronakrise trifft ein von Krieg und Terror geschundenes Land. Die Sterberate ist im Irak besonders hoch, weil ausreichende Behandlungsmöglichkeiten fehlen. (Ameer Al Mohammedaw /dpa)

Die Iraker sind Kummer gewohnt. Drei Kriege, Wirtschaftsembargo, Widerstand gegen die amerikanischen und britischen Besatzer, Terror von Al Kaida und dem IS: alles überlebt, alles überstanden, mit vielen Blessuren und Narben, auch viel Blut ist geflossen. Doch dieses Mal ist alles anders. Das Virus, das sich in der Lunge festsetzt, hat eine völlig neue Situation hervorgerufen. „Der Irak ist eine konservative Gesellschaft“, sagt Amal Ibrahim, „alles Neue macht uns Angst“.

Und tatsächlich verbreitet das auch hier um sich greifende Coronavirus eine für den Irak ungewöhnliche Panik. In Bagdad sieht man viele Menschen mit Mundschutz durch die Straßen gehen, sieht sie hektisch einkaufen und schnell wieder in ihren Häusern verschwinden. Schulen, Kindergärten und Universitäten sind seit zwei Wochen geschlossen. Die Angestellten im Öffentlichen Dienst – die Mehrheit der irakischen Berufstätigen – arbeiten eingeschränkt. Wer nicht von zu Hause arbeiten kann, kommt nur jeden zweiten Tag zum Dienst. Amal Ibrahim, Mutter von vier Kindern, ist seit einer Woche im Homeoffice. Dabei erleidet sie das gleiche Schicksal wie Mütter in Deutschland. Ihre kleinste, elfjährige Tochter findet es toll, wenn Mutti zuhause ist und fragt alle fünf Minuten, ob sie Zeit für sie hätte. An konzentriertes Arbeiten ist dabei nicht zu denken.

Der Irak hat drastische Maßnahmen ergriffen, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet, obwohl offiziell laut Gesundheitsministerium in Bagdad nur 164 Personen (Stand 18. März) infiziert sind – davon 39 im kurdischen Nordirak. Die tatsächliche Zahl dürfte aber weitaus höher liegen. Was allerdings als sehr wahrscheinlich erscheint, ist die Sterberate: Elf Personen sind an Covid-19 bereits gestorben. Im Verhältnis zu den Infektionen ist das viel. Der irakische Gesundheitsminister, Jaafar Allawi, räumte ein, dass das Land unfähig sei, der neuen Epidemie zu begegnen. Sollte sich das Virus wie in anderen Ländern ausbreiten, „haben wir keine Kapazitäten, um es zu bekämpfen. Wir haben keine Behandlungsmöglichkeiten.“ Man habe die Regierung um fünf Milliarden US-Dollar gebeten, um eine bessere Bekämpfung des Coronavirus zu ermöglichen, doch bis jetzt gibt es keine zusätzlichen Mittel.

Das Land steckt in einer schweren politischen Krise. Seit Oktober gibt es Massendemonstrationen gegen die korrupte politische Elite. Der Premierminister ist im Dezember mit seinem Kabinett zurückgetreten. Seitdem wird ein neuer Regierungschef gesucht, der eine Übergangsregierung aufbieten und Neuwahlen organisieren kann. Um der Pandemie zu begegnen, bleiben nur Abriegelung und Isolation. So ist der Flughafen seit Dienstag geschlossen. Es kommt niemand rein und niemand raus. In Bagdad bleiben nur die Geschäfte geöffnet. Restaurants, Coffee Shops, Bars und Nachtclubs sind zu. Die Grenzen zu den Nachbarländern sind ebenfalls dicht, im kurdischen Nordirak herrscht sogar Ausgangssperre.

Medizinische Behandlung im Iran

Doch es soll Ausnahmen geben. Zwei oder drei Grenzen zum Iran sind offengeblieben, obwohl gerade von dort das Virus herkommt. Die ersten infizierten Iraker hatten alle einen Aufenthalt beim Nachbarn angegeben. Die Verflechtung beider Länder ist tief. Ein reger Austausch erfolgt nicht nur auf politischer, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ironie des Schicksals: Viele Iraker lassen sich im Iran medizinisch behandeln, obwohl das dortige Gesundheitssystem gerade jetzt total versagt. Mit 1135 Corona-Toten liegt der Iran gleich hinter China und Italien. Über 17.000 Iraner sollen mit dem Virus infiziert worden sein. Ein Vertreter des Teheraner Gesundheitsministeriums, der seinen Namen nicht nennen möchte, schätzt, dass rund 40 Prozent der 81 Millionen zählenden Bevölkerung von Covid-19 betroffen sei. „Die Situation ist außer Kontrolle geraten.“ Doch anstatt mit den Nachbarländern bei der Bekämpfung des Virus zusammenzuarbeiten, gibt sich Teheran verärgert über die „falsche Berichterstattung der Medien“.

Iradsch Harirtschi, stellvertretender Gesundheitsminister, trat Ende Februar vor die Presse und wollte die Bevölkerung beruhigen. Mit Schweiß auf der Stirn saß er vor den Mikrofonen. Immer wieder musste er husten. Kurz darauf postete er ein Video: „Ich möchte sie darüber informieren, dass ich mich mit dem Coronavirus infiziert habe, die Tests waren positiv.“ Seitdem glauben die Iraner den Zahlen ihrer Regierung nicht mehr. Die internationale Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen macht in dem Zusammenhang auf die Situation in den iranischen Gefängnissen aufmerksam, wo viele Journalisten einsitzen, die dem Ajatollah-Regime kritisch gegenüberstehen. Angehörige von Häftlingen berichteten von vielen Erkrankungen, doch sollen keine Tests durchgeführt werden. In seiner Not ordnete Justizminister Ebrahim Raissi jetzt die Haftaussetzung für 70.000 Gefangene an. Politische Häftlinge seien davon jedoch ausgenommen, so Reporter ohne Grenzen.

Auch Ägypten tut sich schwer mit der Wahrheit. Lange hieß es, das Nilland sei nicht betroffen. Nach Jahren der Rezession, boomt der Tourismus an den Stränden des Roten Meeres. Bis der erste Deutsche im Badeort Hurghada starb. Jetzt soll es 210 Infizierte geben. Ein Regierungssprecher in Kairo warnte die Medien vor „Falschinformationen“. Zuverlässige Informationen gebe es einzig von der ägyptischen Regierung. Isolation oder Ausgangssperren in den Touristengebieten seien nicht geplant, alles laufe normal. Lediglich die Angestellten von Hotels, Restaurants und Touristenattraktionen auf der Sinai-Halbinsel, in Sharm al-Sheikh, sollten sich zwei Wochen lang bedeckt halten, wenn die letzten Touristen abgezogen seien. Allein Deutschland will bis zum Wochenende 20.000 Urlauber aus Ägypten heimholen. Die deutsche Botschaft in Kairo verschickte einen Rundbrief an alle dort registrierten Deutschen.