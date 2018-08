Prager Bürger warfen am 21. August 1968 brennende Fackeln auf einen sowjetischen Panzer. (Hajsky/DPA)

Der „Prager Frühling“ hatte im Bremer Wissenschaftsleben Spätfolgen – und keine geringen. Eine der besonderen wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität – die Forschungsstelle Osteuropa – wäre ohne ihn kaum denkbar gewesen. Doch gilt dies nicht nur im allgemeinen Sinne der Botschaft eines „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ oder einer freien, demokratischen Gesellschaft, sondern im Blick auf die konkrete Entstehungsgeschichte und das Profil des Instituts.

Im Jahre 1977 regte der in Rom lebende tschechische Publizist Jiři Pelikan gegenüber Willy Brandt an, in der Bundesrepublik ein Archiv aufzubauen, das die Zeugnisse unabhängigen Denkens in dem damals kommunistischen Osteuropa sammeln und wissenschaftlich auswerten sollte. Pelikan war 1968 Direktor des tschechoslowakischen Fernsehens und ein unbedingter Verfechter des Reformkurses gewesen.

Der damalige Bremer Bürgermeister Hans Koschnick nahm die Idee auf und fragte mich als Hochschullehrer für osteuropäische Geschichte. In enger Zusammenarbeit mit dem Staatsrat im Wissenschaftsressort der Hansestadt, Reinhard Hoffmann, wurde die Forschungsstelle keine vier Jahre später von mir gegründet. Mit Jiři Pelikan und der Prager Kultur- wie Bürgerrechtsszene verband Bremen seither eine enge Freundschaft.

Im Zeichen der Entspannungspolitik

Hintergrund der Initiative waren ebenso aufregende wie unerwartete Entwicklungen in dem damaligen Ostblock, dem sowjetischen Machtbereich in Europa. Zwar wurde die Tschechoslowakei nach der Zerschlagung ihres „Frühlings“ einer Politik der „Normalisierung“ unterworfen, wie die neue, von der UdSSR oktroyierte Führung des Landes die Abtötung des freien Wortes und die Einsperrung politischer Gegner selbst umschrieb.

Doch konnten die Werte von 1968 nicht mehr mundtot gemacht werden. So sehr sie verfolgt wurden – sie lebten im intellektuellen Untergrund, in (nicht erlaubten) Zirkeln und Schriftstücken, die außerhalb der staatlichen Kontrolle kursierten, fort. Vergleichbare Kulturen gewaltlosen Widerstands zeichneten sich auch in den anderen Staaten des Warschauer Paktes ab.

Im Zeichen der Entspannungspolitik zwischen Ost und West schließlich mussten die osteuropäischen Regierungen auf der Konferenz von Helsinki 1975 die allgemeinen Menschenrechte und die Informationsfreiheit als verbindliche Normen der europäischen Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE) anerkennen, wenngleich sie sich auch weiterhin nicht nach ihnen richten sollten.

Aufschwung der Bürgerrechtsbewegungen

Die sowjetischen Diktaturen standen in einem tiefen Dilemma. Während sie sich um der westlichen Kredite und Wirtschaftshilfe willen nach außen hin partiell öffnen mussten, schotteten sie sich nach innen hin, den eigenen Gesellschaften gegenüber, mit einer Vielzahl von Repressionsinstrumenten ab.

Das konnte jedoch den Aufschwung der Bürgerrechtsbewegungen nicht verhindern. Nach Gründung von Helsinki-Gruppen in der Sowjetunion und Komitees zur Verteidigung der Gesellschaft in Polen kam es im Januar 1977 auch in Prag zur Konstituierung der „Charta77“, die sich die Aufgabe stellte, die eigene Regierung in einem permanenten „Dialog“ an die Wahrung der Bürgerrechte zu erinnern.

Der Fotograf Ivan Knycl pinnt mit seiner Schwester Plakate an eine Bretterwand. 2002 besuchte Professor Wolfgang Eichwede mit dem damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau und dem tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel die Eröffnung der Samizdat-Ausstellung (ganz rechts). (Fotos: Knycl/mayer)

Dies war die Folie zu den Bremer Aktivitäten. Ebenfalls 1977 lud die Universität zwei Prager Historiker zu einer einjährigen Gastprofessur ein, Jan Křen und Václav Kural. Beide waren 1968 enge Berater der tschechoslowakischen Führung gewesen, Křen als Ordinarius für Neuere und Neueste Geschichte, Kural als leitender Wissenschaftler an der Karls-Universität. Beide hatten dafür in den frühen Siebzigerjahren Berufsverbot erhalten und arbeiteten seither als Wassermesser in Böhmen.

Drehscheibe für Historiker aus dem Nachbarland

Kren zählte zu den Erstunterzeichnern der Charta. Mit Nachdruck warben sie für einen tschechisch-deutschen Ausgleich und setzten sich aus tschechischer Sicht kritisch mit der Vertreibung der Deutschen aus dem Sudetenland nach 1945 auseinander. Von den Behörden ihres Staates jedoch erhielten sie keine Erlaubnis, das Bremer Angebot anzunehmen, sodass wir die Einladung Jahr für Jahr wiederholten.

Als Hans Koschnick 1982 Prag besuchte, wurde er vom Ministerpräsidenten der CSSR Lubomir Štrougal gefragt, wie denn die Beziehungen zwischen den zwei Ländern verbessert werden könnten. Offenbar improvisiert antwortete der Bürgermeister, sein Kollege könne den beiden Historikern die Gastprofessur erlauben. 1983/1984 kamen sie tatsächlich nach Bremen, lehrten und publizierten.

Ihr Aufenthalt machte die Forschungsstelle zeitweise zu einer Drehscheibe für Historiker aus dem Nachbarland. Nach der friedlichen Revolution von 1989 wurde Jan Křen Vorsitzender der deutsch-tschechischen Historikerkommission, verfasste grundlegende Werke zur Geschichte Mitteleuropas und wurde mit internationalen Preisen ausgezeichnet.

Von besonderem Reiz

Nur ein Jahr nach ihnen im Winter 1984 erhielt Zdenĕk Mlynář eine Gastdozentur bei den Politikwissenschaftlern in Bremen. Mlynář war 1968 politischer Sekretär der KPC und damit einer der engsten Vertrauten Alexander Dubceks gewesen. Nach Unterzeichnung der Charta hatte er sein Land verlassen müssen und in Wien einen Arbeitsplatz als Wissenschaftler gefunden. Über ihn erhielten die Bremer Studierenden gleichsam die MögKnycllichkeit, „Geschichte life“ zu erleben.

Von besonderem Reiz war, dass Mlynář in der Hansestadt lehrte, als Michail Gorbatschow 1985 zum Generalsekretär der KPdSU gewählt wurde. Beide waren Mitte der Fünfzigerjahre in Moskau als Jurastudenten enge Freunde geworden, teilten gar eine gemeinsame Wohnung, Zdenek war Trauzeuge bei Michails Hochzeit mit Raissa, wie er gerne erzählte. Nun bekamen wir aus erster Hand persönliche Eindrücke des neuen sowjetischen Parteiführers, wenngleich sich Mlynář öffentlich nur in größter Vorsicht oder überhaupt nicht äußern wollte. Trotz ihrer so unterschiedlichen Karrieren belebten die beiden später ihre alte Freundschaft wieder.

Auch in ihren eigenen Analysen widmete sich die junge Forschungsstelle dem Ringen um alternative Gestaltungsräume und intellektuelle Autonomie in den erkennbar angeschlagenen, sowjetischen Diktaturen. So arbeitete in Bremen der bekannte tschechische Lyriker Tonda Brousek als Literaturwissenschaftler. Ivo Bock wurde über Jahrzehnte einer der großen Chronisten und Analytiker der tschechischen und slowakischen Kultur bis in die Gegenwart.

Hunderte von Werken

Jan Pauer, der als Historiker zunächst noch seine Dissertation über 1968 in Hamburg schrieb, beobachtete die gesellschaftlichen Entwicklungen zuhause und ordnete sie in ihre historischen Zusammenhänge ein. Er hatte als 18-jähriger Schüler selbst in den Straßen Prag gegen die sowjetischen Panzer demonstriert. Von ihm stammt auch die vielleicht vollständigste Sammlung von Flugblättern und Plakaten der Augusttage von 1968, die es außerhalb der tschechischen Republik gibt. Sie liegt heute im Bremer Archiv.

Der Schriftsteller und – nach dem Regimewechsel – ab 1990 Botschafter Tschechiens in Deutschland, Jiři Gruša, war einer jener Mittelspersonen, über die die Forschungsstelle auf verschlungenen Wegen eine Fülle tschechischer „Samizdat“-Ausgaben, also Bücher aus Selbstverlagen, erhielt. Gruša ermittelte später auch den Kontakt zu Zdeňka Phillipsová.

Sie hatte in den Siebziger- und Achtzigerjahren hunderte von Werken großer zeitgenössischer Autoren im geheimen abgetippt und geholfen, sie in Umlauf zu bringen. Nun schenkte sie ihre gesamte Sammlung – ein Exemplar war immer bei ihr geblieben – der Forschungsstelle, arbeitete dort ein Jahr und edierte den ersten Samizdat-Katalog für die tschechoslowakischen Bestände.

Konspirative Umstände fehlten

Dies sind nur wenige Ausschnitte aus den Bremen-Prag-Beziehungen nach 1968. Nach 1990 unterlagen die Verbindungen einem grundlegenden Wandel. Während sich das Forschungsspektrum um Fragen nach dem Aufbau der neuen Ordnungen erweiterte, konnten insbesondere jene Bürgerrechtler, Wissenschaftler und Schriftsteller, die unter kommunistischen Bedingungen nicht reisen durften, aber das Netzwerk der Beziehungen mit der Forschungsstelle gebildet hatten, nun auch in den „Westen“ kommen.

Freilich fehlten die einstmals aufregenden konspirativen Umstände. So besuchten das Institut in den neunziger Jahren, um nur einige Namen zu nennen: Jiři Dienstbier, bis 1989 Bürgerrechtler, danach Außenminister, Luboš Dombrowsky, bis 1989 Herausgeber einer Samizdat-Zeitschrift, danach Verteidigungsminister und Chef der Präsidialkanzlei von Václav Havel, Miloš Hajek, vor 1989 Sprecher der Charta, danach Ehrenvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei, Anna Šabatová, vor 1989 auch Sprecherin der Charta, danach in vielen politischen Funktionen, Peter Uhl, vor 1989 über acht Jahre lang als politischer Gefangener inhaftiert, danach Chef der tschechischen Nachrichtenagentur …. Die Liste könnte fortgeführt werden.

Mehr als 75.000 Besucher

Zum zehnten Geburtstag der Forschungsstelle 1992 gelang es mir sogar, in mehreren Gesprächen die entscheidende Figur des Prager Frühlings, Alexander Dubcek, als Festredner zu gewinnen. Wenige Wochen jedoch vor den Feierlichkeiten verunglückte Dubcek tödlich. Sein Auftritt in Bremen wäre einer Krönung der Institutsidee von 1977 gleichgekommen. An seiner Stelle sprach der berühmteste Literaturhistoriker und Kafkaforscher Tschechiens, Eduard Goldstücker.

Weitere zehn Jahre später – 2002 – brachte die Forschungsstelle ihre Ausstellung der Samizdat-Kulturen in das tschechische Nationalmuseum nach Prag. Von Heidrun Hamersky, die ihre Doktorarbeit über Ivan Kyncl, den Fotografen von 1968 und des Dissenses schrieb, kuratiert, zeigte die Ausstellung einige der Schätze, die in den zurückliegenden 20 Jahren aus den Ländern Mittel- und Osteuropas gesammelt worden waren. Sie kam einem Dank Bremens an Prag gleich, das eine so herausragende Rolle in der Geschichte der Forschungsstelle gespielt hatte. Mehr als 75.000 Besucher sahen sie.

Eröffnet wurde sie von den Präsidenten Tschechiens und Deutschlands, Václav Havel und Johannes Rau. Gegen Ende der Feier kam Havel zu mir, ob ich den Bundespräsidenten fragen könne, allein – also ohne ihn – zum Flughafen zu fahren. Er, Havel, habe „in dieser einzigartigen Ausstellung“ so viele Freunde getroffen, mit denen er zusammen ja einige der „Exponate“ geschaffen habe, sie aber jahrelang nicht habe sehen können. Er würde gerne noch bleiben. Natürlich stimmte Johannes Rau zu.

Zur Sache

Zur Sache

Am 26. August 1968 wurde der tschechische Regierungschef und Reformer Alexander Dubcek von der sowjetischen Führung gezwungen, das „Moskauer Protokoll“ zu unterschreiben. Mit der Aufhebung fast aller Reformprojekte sowie der Stationierung sowjetischer Truppen in der Tschechoslowakei markiert es das politische Ende des „Prager Frühlings“.

Wolfgang Eichwede, Gründer der Forschungsstelle Osteuropa, schildert die Impulse, die der „Prager Frühling“ seinem Institut an der Uni Bremen gab, welche Rolle dabei Willy Brandt und Hans Koschnick spielten, was Michail Gorbatschow mit all dem zu tun hatte und wie tragisch der Besuch Alexander Dubceks 1992 scheiterte.