Auch Bundeskanzler Willy Brandt setzte sich für im Ausland inhaftierte NS-Täter ein. (Wolfgang Weihs/dpa)

Felix Bohr: Ich denke, das kann man so sagen. Heutzutage ist es für viele nicht mehr verständlich, wie intensiv die Regierungen der Nachkriegszeit sich für im Ausland inhaftierte NS-Täter ins Zeug gelegt haben.

Es ist schwer nachvollziehbar, weil man die Motive und die Atmosphäre der Bundesrepublik damals nicht mehr vor Augen hat. Man geht heute von einer Erinnerungskultur aus, die sich sehr kritisch und reflektiert mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt. Das war bis in die 1980er-Jahre vielerorts anders.

Sie bestand größtenteils aus Veteranen der ehemaligen Wehrmacht, aber auch der SS. Das waren Gruppen „alter Kameraden“, so kann man das nennen. Heute wirkt das vielleicht ein bisschen skurril, aber das waren bis in die 1960er-Jahre und teilweise die 1970er-Jahre schlagkräftige Verbände.

Sie versorgten Politiker mit Informationsmaterial, sie forderten von Politikern immer wieder die Freilassung, sie organisierten Unterschriftenaktionen und Proteste. Dabei ging es diesen Gruppen auch darum, die Deutungshoheit über die deutsche Vergangenheit zu bewahren. Also etwa den Mythos zu verbreiten, die Wehrmacht habe einen sauberen Krieg gekämpft. Sie behaupteten zudem, die Waffen-SS sei ein Teil der Wehrmacht gewesen, was sie de facto nicht war.

Die Kirchen beider Konfessionen, wenn auch zum Teil aus anderen Motiven als die Kameradenverbände.

Das waren schon christliche Motive wie Vergebung und Nächstenliebe. Aber meinen Recherchen zufolge wurden diese christlichen Motive auch von vergangenheitspolitischen Motiven überlagert. Vergangenheitspolitik ist ein Begriff des Historikers Norbert Frei, der damit für die 1950er-Jahre eine Schlussstrich-Mentalität und die Integration ehemaliger Nationalsozialisten in die demokratische Gesellschaft beschrieb.

Ja, das war keine Minderheitsmeinung, sondern massenkompatibel. Die Überzeugung, SS-Männer wie Herbert Kappler nach Hause zu holen und zu amnestieren, reichte bis in die Mitte der Gesellschaft. Das hatte aber auch humanitäre Gründe, die nicht völlig von der Hand zu weisen waren. Wenn ein etwa 70-Jähriger seit 30 Jahren in Haft sitzt, es aber seit den 1970er-Jahren den Resozialisierungsgedanken gibt, dann kann man diese Argumente durchaus anführen. Das war ja auch ein Motiv von Willy Brandt, der sich von allen Kanzlern, die ich untersucht habe - von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl - am intensivsten für die inhaftierten NS-Täter eingesetzt hat.

Ja, dass ein erklärter Nazi-Gegner und Vertreter des sogenannten anderen Deutschlands wie Willy Brandt die Politik der Kriegsverbrecherhilfe weitergeführt hat, hat mich sehr überrascht. Darin liegt ja auch der Erkenntnisgewinn meiner Untersuchung, dass ich bis weit über die 1950er-Jahre hinaus die Vergangenheitspolitik der Bundesrepublik erforscht habe.

Genau, Historiker sind da nicht so verdutzt, aber im öffentlichen Bewusstsein ist das noch nicht richtig angekommen.

Zur Person

Felix Bohr

ist Historiker und Journalist. Sein Buch „Die Kriegsverbrecherlobby – Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte NS-Täter“ ist im vergangenen Oktober im Suhrkamp-Verlag erschienen.

Weitere Informationen

An diesem Mittwoch, 13.2, um 19.30 Uhr stellt Felix Bohr sein Buch „Die Kriegsverbrecherlobby“ im Kulturzentrum Kukoon, Buntentorsteinweg 29, vor.